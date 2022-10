MIAMI, Estados Unidos. — La congresista republicana María Elvira Salazar denunció este viernes al gobierno de México por contratar médicos cubanos, hecho que podría violar cláusulas establecidas en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

En conferencia de prensa ofrecida en Miami, la representante cubanoamericana señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está involucrado en el tráfico internacional de personas al utilizar a galenos de la Isla que se ven obligados a formar parte de las llamadas misiones internacionales.

“Si el presidente AMLO ignora este llamado pone en peligro un tratado de libre comercio que para los mexicanos es altamente importante. Perder el tratado de libre comercio va a ser un problema para México”, advirtió María Elvira en su intervención.

La congresista republicana explicó que la ley del tratado de libre comercio es clara y penaliza a aquellos países cuyos gobiernos estimulen la trata de personas.

“Si no escucha nuestro llamado pone en peligro ese tratado, porque yo no voy a descansar hasta que la administración del presidente Biden cumpla con la ley. Y la ley del tratado de libre comercio dice que todo país que negocie con Estados Unidos no puede traficar con humanos”, añadió María Elvira.

Acompañaron a la congresista en la conferencia de prensa la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo y el senador Julen Rementería del Puerto.

En abril del presente año, María Elvira Salazar dirigió una carta a la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento del Trabajo de EE. UU. pidiendo una investigación sobre las violaciones del T-MEC por parte de México debido a su uso de personal médico extranjero de Cuba.

La misiva se hizo eco de reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos, que sostienen que el régimen cubano les roba los salarios a los médicos cubanos y que estos se ven obligados a firmar contratos en contra de su voluntad y sus familias corren peligro de represalias si no cumplen.

