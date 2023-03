MIAMI, Estados Unidos. – La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar respondió este miércoles a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, quien elogió el sistema de Salud Pública cubano durante su reciente visita a la mayor de las Antillas, y también en una entrevista con la revista Semana.

“Es una gran vergüenza que la vicepresidenta de un país tan importante con una democracia tan sólida como es Colombia sea tan inocente, tan ignorante, tan despreocupada de saber la verdad”, reaccionó Salazar a las declaraciones de la vicepresidenta colombiana, de acuerdo con Semana.

“Que hable de que los médicos cubanos que llegan a las diferentes misiones son [sic] una de las mejores perlas que tiene el régimen. Los médicos cubanos son unos esclavos del régimen castrista”, asestó la congresista cubanoamericana.

En ese sentido, la representante del 27.° distrito congresional de Florida añadió que “la señora vicepresidenta no sabe que el médico cubano se tiene que escapar y que tiene que ir a una de estas misiones para ver si puede comer tres veces al día”.

“Si, por ejemplo, México está pagando 5000 dólares por un médico cubano, México se lo paga al castrismo y el castrismo le paga al médico cubano 200 dólares nada más. Estamos hablando de que menos del 5% recibe ese médico en su bolsillo”, detalló Salazar, en referencia a la situación de explotación que viven los galenos exportados por la Isla.

“¿Y ella, la señora vicepresidente [sic], verdaderamente piensa que ese es uno de los grandes logros de la Revolución? No, no, no. Eso se llama esclavitud humana”, aseveró Salazar.

“Le estoy diciendo: Señora Francia, entienda, que lo que usted está diciendo es completamente equivocado, que los médicos cubanos son esclavos y estoy segura que usted no está de acuerdo con la esclavitud, porque gente de su raza tuvo que vivir ese método durante muchos años y yo estoy muy en contra de la esclavitud como también lo está usted”, afirmó la congresista cubanoamericana.

Asimismo, le pidió a la vicepresidenta mantener con los cubanos la misma actitud que con los afrocolombianos: “Afrocubanos o blancos cubanos. ¡Que no haya esclavitud!”, dijo la congresista.

“Invito a que sea la primera que lo denuncia porque usted lo lleva muy de cerca, porque usted sabe muy bien lo que es la esclavitud, porque lo puede sentir en su piel. Nosotros lo sentimos en el corazón y por eso denunciamos ese régimen que lo único que ha hecho es, no solamente hacer esclavos de los médicos, sino de la población entera de los cubanos. Por eso, lo que yo quiero, y estoy segura que la señora vicepresidenta también quiere es libertad para todo el mundo, porque los derechos humanos es [sic] de punta a punta”, terminó Salazar.

Durante su visita oficial a Cuba, en febrero de este año, Márquez dijo a las autoridades cubanas: “La experiencia que ustedes han tenido en el sistema de salud, lograr que en Cuba se forme a los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y el camino de lo que necesitamos en Colombia”.

“Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, agregó en la entrevista concedida a Semana.