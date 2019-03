Marco Rubio: Régimen chavista busca pactar con EEUU

MIAMI, Estados Unidos. – El senador republicano por estado de Florida, Marco Rubio, reveló que importantes asesores del dictador venezolano Nicolás Maduro han pedido reunirse con el gobierno de Estados Unidos, aunque han sido rechazados por la administración de Donald Trump.

En conversación telefónica con el servicio de noticias de Bloomberg, Rubio explicó que, aunque “no hay una sola figura importante del régimen que no se haya contactado para llegar a un acuerdo”, EEUU no confía en los emisarios del régimen chavista.

“El peligro es que si Maduro es rechazado, la presión internacional podría disminuir. La gente dirá que Maduro ya no está, y entonces no habrá un movimiento para elecciones justas y libres. No estamos buscando un golpe de palacio”, afirmó el legislador cubanoamericano, uno de los principales asesores de Donald Trump en las relaciones con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Pese a que Maduro aún mantiene el poder con el apoyo de los militares, Rubio asegura que, en algún momento, la presión internacional comenzara a dar frutos.

Asimismo, el senador republicano mostró su preocupación por el secuestro de Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó, y alertó que esto podría ser un indicio de que la dictadura prepara el arresto del presidente encargado de Venezuela.

“La policía secreta del régimen de Maduro ha arrestado al jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Esta es una escalada significativa de la represión y podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar al propio Guaidó”, escribió Rubio vía Twitter.