MIAMI, Estados Unidos. – El senador cubanoamericano Marco Rubio denunció este lunes ante el Senado de Estados Unidos la represión contra las manifestaciones populares en Cuba por parte del régimen castrista.

Rubio aseguró que lo que ocurre en la Isla caribeña es resultado de 62 años de tiranía comunista, que han terminado por cercenar los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos.

“La gente salió a la calle de forma orgánica, desorganizada, de base, para pedir el fin de esa tiranía. Y creo que es importante que muchas personas que son nuevas en el tema comprendan lo que eso significa y de qué se trata”, expresó el legislador republicano.

Durante su intervención, el senador sostuvo que “el socialismo y el marxismo han hecho en Cuba lo que ha hecho en todas partes del mundo que se ha intentado”. En ese sentido, el fracaso del modelo también se ha trasladado a la salud, convertido en “un sistema de atención médica que ni siquiera tiene la capacidad de lidiar con la COVID-19 en su nivel más básico”.

“Entonces lo que pasó en Cuba es que el socialismo ha fracasado. Tiene que reprimir a las personas que se quejan de ello. No recuperas tu libertad. Y como siempre hacen los socialistas, tienen que encontrar a alguien a quien culpar. ¿Y a quién culpan? Número uno, culpan a cualquiera en el país que no esté de acuerdo con ellos. Eres inmediatamente un contrarrevolucionario. De inmediato eres un peón de los imperialistas”, explicó.

Rubio mostró, además, cómo en medio de la grave crisis humanitaria que vive el país, el régimen castrocomunista sigue culpando a Estados Unidos.

“El problema en Cuba para el régimen es que la gente ya no se deja engañar por esas mentiras. Ellos no están. El embargo, lo primero que culpan, es el embargo. ´El embargo está causando todo esto´. ¿Por qué no se permite a los pescadores y agricultores en Cuba pescar o cultivar cosas y venderlas a la gente? No es el embargo lo que les impide hacer eso. Es el régimen. ¿Por qué los cubanos no pueden tener una pequeña empresa? ¿Por qué un cubano no puede hacer en Cuba lo que puede hacer en Miami, lo que puede hacer en Washington, lo que hace en países de todo el mundo? No pueden hacerlo en Cuba. No pueden abrir una pequeña empresa. Ese no es el embargo que les impide hacerlo”.

Rubio abordó los riesgos de levantar las sanciones contra el régimen castrista y pidió a la Casa Blanca no eliminar las medidas implementadas entre 2017 y 2021 por la Administración Trump.

“Debemos dejar en claro que nada (de las políticas de la era Trump) va a cambiar. No habrá ningún cambio en las sanciones como resultado de esto, al contrario. Espero que la Administración Biden anuncie ahora que ha terminado su revisión de la política hacia Cuba y que todo lo que está en su lugar permanecerá en su lugar”, refirió el senador.

“Utilizarán cualquier apertura como herramienta, como arma contra su pueblo, porque eso es lo que hace el socialismo. Eso es lo que hacen estos marxistas en Cuba. Usarán cualquier cosa como arma contra el pueblo de Cuba”, agregó.

El legislador también advirtió sobre la posibilidad de que el régimen de la Isla provoque un éxodo masivo, como sucedió en 1980 y 1994.

“Espero que el presidente sea muy claro con el régimen en Cuba que no los toleraremos alentando un evento migratorio masivo. Te lo advierto, esto es lo que hacen. Ya lo han hecho dos veces. Las cosas se ponen mal y dicen: ‘Mira, si no levantas las sanciones, si no vuelves a las políticas de la era de Obama, si no te deshaces del embargo, es inevitable…’ Habrá 50.000 personas que se vayan al océano y se dirijan a los Estados Unidos. Han usado eso contra nosotros dos veces. Lo hicieron en el 94, lo hicieron en 1980 con el embarcadero del Mariel, y el presidente Biden debe ser claro, ya sea a través de canales privados o diciéndolo públicamente, tener muy claro que entenderemos la migración masiva hacia el Estados Unidos como una acción hostil y que actuaremos en consecuencia. Eso no se puede tolerar”.

Marco Rubio también cuestionó a la comunidad internacional por guardar silencio ante lo que sucede en Cuba.

“Para todos aquellos que creen y tienen fe en la comunidad internacional, y todavía tengo la esperanza de que algún día vuelva a funcionar… ¿Dónde está España? ¿Dónde está la UE? ¿Dónde están todos estos países que durante años han dado cobijo y protección al régimen cubano y condenado a Estados Unidos? Deberían decir claramente que lo que está sucediendo allí está mal, que la represión está mal. Deberíamos unirnos (para) eso. Debemos utilizar nuestra posición de fuerza y ​​poder en el mundo y nuestra influencia en los círculos diplomáticos para que eso suceda”.

“Quiero cerrar con esto. Reconozco que la mayoría de los miembros de esta cámara, la mayoría de las personas aquí en Washington y, francamente, la mayoría de las personas en el país, no prestan atención a Cuba a diario. Lo entiendo, realmente lo entiendo. Pero si no está siguiendo el tema de Cuba, se le puede perdonar que no sepa que lo que estamos viendo, lo que vimos ayer, lo que estamos viendo hoy, lo que pasó recientemente, nada de esto fue iniciado por políticos. No fue iniciado por mí. No fue iniciado por nadie en Miami o en Florida. No fue iniciado por ningún grupo de expertos en Washington. Ni siquiera fue iniciado por activistas políticos en Cuba.

“Ahora, sé que esta es una forma cubana muy coloquial de expresarlo, pero es increíblemente poderosa. La gente de Cuba entendió lo que eso significa. Y eso significa que toda esta ideología, todas las cosas de las que hablan, son mentiras del régimen que les funcionó bien: la gente ya no lo cree y ya no tiene miedo. Mientras tanto, sus vidas están arruinadas. Los jóvenes en Cuba, los artistas en Cuba… se dan cuenta de que el único país del planeta donde los cubanos no tienen éxito es Cuba, y están cansados. Y deberíamos apoyarlos”.

