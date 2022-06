MIAMI, Estados Unidos. — El senador cubanoamericano Marco Rubio celebró la ausencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de las Américas, que sesionará en la ciudad de Los Ángeles hasta el próximo viernes.

Rubio celebró en Twitter la no participación de AMLO en el evento y cuestionó sus vínculos con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana”, escribió el legislador.

López Obrador declinó participar en la Cumbre luego de que se hiciera oficial la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, regímenes que no fueron invitados al evento por ser considerados violadores de derechos humanos.

“No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano (…). O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”, señaló AMLO este lunes.

Según AMLO, la ausencia del régimen de la Isla fue un deseo de legisladores republicanos y demócratas, entre ellos el senador por Nueva Jersey Robert Menéndez, y de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Ante la ausencia del gobernante mexicano, se espera que sea el canciller Marcelo Ebrard quien encabece a la comitiva de ese país.

“Es muy difícil para Washington hacer que los más de 30 países de América Latina vayan al mismo paso, es simplemente imposible (…). De cierta forma, la ausencia de México nada más viene a subrayar la idea de que América Latina está bien a la deriva y que Washington no tiene una estrategia hacia ella”, declaró a The New York Times Tony Payan, experto en México del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.

