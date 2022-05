MIAMI, Estados Unidos. — El opositor e historiador cubano Manuel Cuesta Morúa aseguró que Cuba no es una república —tal y como la define la Constitución comunista de 2019 — debido a la ausencia de contenido cívico en las normas que rigen el funcionamiento del país, marcado por el sectarismo político y la discriminación ideológica.

“Cuba es solo una república de manera nominal. El contenido republicano de la república no existe. Una república no hace distinción entre sus ciudadanos. Eso es fundamental. No hay repúblicas ideológicas. No hay república liberal ni socialdemócrata ni socialista ni comunista. Lo primero que hace una república es no establecer distinción entre sus ciudadanos”, expresó el connotado disidente.

Cuesta Morúa señaló que las repúblicas deben tener un sentido cívico profundo, y que todo cuanto allí acontece debe pasar por el filtro de la discusión social.

“Las repúblicas se basan en la ley. Todos se rigen por las normas. Eso es fundamental”, declaró el opositor.

Para Cuesta Morúa, otro elemento clave es que “no hay república sin separación de poderes”.

“Ninguna república de las que surgió después de la Revolución Francesa pudo llamarse república si no dividían los poderes, y aquí no hay división de poderes”.

Cuesta Morúa también dejó claro que el hecho de que Cuba se presente ante Naciones Unidas como una república no significa que lo sea.

“Los contenidos republicanos no existen en Cuba. Y eso hay que recuperarlo”.

