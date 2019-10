“¿Que honor tiene una dictadura que encarcela y destierra por pensar diferente?”

MIAMI, Estados Unidos.- Manolín “El Médico de la Salsa” arremetió este miércoles contra Miguel Díaz-Canel, después de que el gobernante del régimen cubano citara en su cuenta de Twitter al fallecido dictador Fidel Castro, y hablara del honor y la dignidad del pueblo.

“Que honor tiene una dictadura que lleva 60 años de poder absoluto y golpea, discrimina, encarcela, destierra a los hijos de esa tierra por pensar diferente a los que la mal gobiernan”, dijo el cantante cubano en la misma red social.

Fidel: “¡Sin honor, sin decoro, sin independencia y sin dignidad no es nada un pueblo, no importa la vida de un pueblo!”. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/oO05gfZfqA — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 14, 2019

Díaz-Canel recordó a Castro esta semana a través de una de sus citas: “sin honor, sin decoro, sin independencia y sin dignidad no es nada un pueblo. No importa la vida de un pueblo!”.

El cantante le reprochó a Díaz-Canel la falta de libertades en la isla y la violación de los derechos humanos de los cubanos, como para que el sustituto de la dictadura de los Castro esté hablando de dignidad, decoro y honor.

“¿Dónde está el honor? ¿’Luchar contra el imperialismo’ desde el poder y con la barriga llena?”, escribió Manolín.

El cantante cubano ha criticado varias veces al gobierno de la Isla, e incluso arremetió contra Díaz-Canel cuando fue elegido “presidente”, tildándolo de alguien sin carisma que emociona e inspira al pueblo.

“Yo conozco a Cuba como la palma de mis manos, para llegar a donde esta Díaz-Canel hay que ser un anormal que no inspire, que no emocione, que no piense y que solo obedezca”, escribió Manolín en su cuenta de Facebook.

La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) denunció a principios de este mes de octubre que en la Isla de Cuba había al menos 125 presos políticos “por oposición al régimen cubano”: 74 convictos de conciencia, 21 condenados de conciencia y 30 presos políticos de otras categorías.