MIAMI, Estados Unidos.- Jorge Chance Betancourt y su hijo, Jorge Chance Soria, ambos miembros de la Alianza Democrática Oriental de Santiago de Cuba, fueron detenidos el pasado 11 de julio por participar en la protesta que contra la dictadura castrista tuvo lugar en esa provincia.

Chance Betancourt contó que alrededor de las 2 de la tarde se enteró que el pueblo había salido a las calles a exigir libertad, y justo frente al Palacio de Justicia de la capital provincia se unió a los manifestantes y a los gritos de Patria y Vida.

Luego de estar en la manifestación pacífica por un tiempo fue detenido por agentes de las fuerzas represivas del régimen junto a otros a su alrededor. “Fuimos llevados a la entrada de la Clínica de los Ángeles, donde las mujeres embarazadas son ingresadas para dar a luz, allí presencié cómo los agentes les daban golpes a algunos de los detenidos, y también que un oficial salió del hospital y les gritó a los policías que no dieran golpes” frente a la entrada del lugar “ya que algunas embarazadas estaban filmando”.

Jorge Chance padre fue trasladado, esposado y en una patrulla, hasta El Palacete, donde permaneció detenido varias horas con más de 20 personas. Allí, contó, “vio a un joven a quien le habían mordido una oreja, y a un señor de la tercera edad a quien le dieron con una tonfa por el abdomen. Ese mismo día me declaré en huelga de hambre”.

Según sus declaraciones, a él y a 12 personas más los metieron en un camión jaula y los llevaron a Micro 9, donde recogieron a otras personas. “En total íbamos como 40 en ese camión jaula”.

Jorge Chance Betancourt fue liberado seis días después de ser detenido, le impusieron una multa de 3 000 pesos y le decomisaron su celular.

Por su parte, su hijo, Jorge Chance Soria, aseguró que estando parado frente a su casa vio pasar la manifestación a la cual decidió unirse.

“El pueblo gritaba ¡No más represión!, ¡No más miseria!, ¡Queremos un cambio!, sin embargo, comenzaron a llegar a la manifestación agentes de la Seguridad del Estado y la policía y ahí fue donde empezó la represión”, relató.

“Cuando me detuvieron me montaron en un carro de patrulla junto a otro joven, a quien sí le dieron golpe, de ahí nos llevaron a un centro penitenciario que se llama Operaciones, nos tiraron en una celda y estuve incomunicado como hasta las 12 de la noche, cuando nos metieron a todos en un camión jaula, éramos como 50 jóvenes, casi no cabíamos, no les importaba si había COVID-19 o si no había, y nos llevaron a otra donde vi personas golpeadas, mutiladas, con heridas en la cabeza”.

