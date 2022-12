LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, en el municipio habanero de Guanabacoa, el manifestante del 12J Osvaldo Lugo Pita denuncia la falta de medicamentos y asistencia médica, la mala calidad de los alimentos, así como otras violaciones perpetradas contra los reclusos por las autoridades de la mayor instalación carcelaria del país.

A través de una llamada telefónica, Lugo Pita dio a conocer que el menú destinado a los internos consiste generalmente en una especie de mezcla mal elaborada de soya con harina de trigo, que a los reclusos les resulta imposible de comer; y agregó que los militares emplean las sobras para alimentar a sus puercos.

Por otra parte, hizo énfasis en que no hay médicos ni medicamentos en la instalación carcelaria, pues la salud de los prisioneros no es una prioridad para el Gobierno de la Isla. Recalcó además que muchos compañeros de cautiverio sufren de dengue, hepatitis y otras enfermedades, como el interno Carlos Luis Águila Socarrás, quien desde el 17 de diciembre permanece en cama con vómitos y pérdida de apetito. Al momento de divulgar esta información, no había recibido atención médica.

Asimismo, el manifestante quiso llamar la atención sobre la situación del prisionero de nacionalidad india Dalvinder Singh Jagpal, quien lleva más de 20 años preso, condenado sin pruebas, y a quien el 21 de diciembre le fue negada por segunda vez su libertad condicional.

Osvaldo Lugo Pita, de 35 años de edad, es residente en el barrio La Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo. Fue capturado en su casa el 17 de julio de 2021. Actualmente se encuentra recluido en el cuarto piso, ala centro sur del edificio tres, donde cumple una condena de 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición tras un juicio celebrado los días 24 y 25 de enero de 2022.

El manifestante, quien antes de ser apresado se ganaba la vida como cuentapropista, en anterior conversación telefónica narró cómo el 12 de julio de 2021 los represores apedrearon a los manifestantes de La Güinera y les dispararon con balas de goma, y cómo logró escabullirse cuando agentes de la Policía y tropas antimotines, conocidas como “Avispas Negras”, comenzaron a dispararles con balas de plomo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.