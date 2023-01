LA HABANA, Cuba. — El músico y manifestante del 11J Abel Lescay ha publicado un post donde se solidariza con el trovador Fernando Bécquer, quien cumple una condena de cárcel por abusos lascivos a más de treinta mujeres. El joven, además de elogiar la carrera de Bécquer, lamentó que un artista tuviera que ir a prisión y la indiferencia con que ha reaccionado el gremio de la trova ante el encarcelamiento del abusador.

“Desde que Fernando Bécquer está preso me siento mal (…) Hoy me pregunto dónde están lxs hermanxs de Bécquer para defenderlo. La comunidad trovera se apencó porque hubo un linchamiento en las redes (…) Mano pa’ arriba el que no quiere que un artista se convierta en presidiario. A mí me lo hicieron y no es bonito”, escribió.

Las respuestas de diversa índole no se hicieron esperar. Desde su perfil de Facebook, la periodista Mónica Baró cuestionó al joven aludiendo a las mujeres que fueron abusadas por el trovador.

“Dice el músico Abel Lescay que se siente mal desde que el depredador sexual Fernando Bécquer, su héroe de la adolescencia, está preso. Antes, con las decenas de testimonios de las víctimas de su héroe, parece que no se sintió mal. (…) Lescay no quiere que un artista se convierta en presidiario, como si ser artista (…) fuera una licencia para cometer delitos”.

En uno de sus comentarios a raíz de la polémica generada, el propio Lescay aseguró, justificando a Bécquer, que “depredadores sexuales somos todos (…) Es nuestra naturaleza”.

La dura respuesta de la activista Lara Crofs no se hizo esperar, recordándole al músico que miles de personas, dentro y fuera de Cuba, apoyaron la campaña en redes sociales para exigir su liberación cuando lo arrestaron por manifestarse el 11 de julio de 2021.

“De más está decirte que si me estoy tomando el trabajo de dedicarte un post, es por la perra decepción que tengo sobre tu persona (…) No te vamos a apoyar nunca más, te quedaste solo por abusador. Y no todos los hombres son depredadores sexuales”.

Varias personas que habían mostrado empatía e interés por Abel Lescay desde su encarcelamiento tras el estallido social, han achacado su post al trauma que le causó la prisión, o al consumo de drogas. Entre tantas voces que lo han criticado con dureza, la activista Yania Suárez ha marcado la diferencia.

“De acuerdo, lo que dijo Lescay es insensible, machista y estúpido (…) Me preocupa mucho (…) el haber tropezado demasiado con comentarios que le retiran su apoyo por ser víctima de la represión del 11J (…) Quiero decir que si el régimen vuelve a abusar de Abel Lescay, yo lo voy a volver a defender (…) sin pedirle un balance de sus pecados primero”.

