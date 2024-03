SAN LUIS POTOSÍ, México.- En otro lamentable caso de maltrato animal en Cuba, un perro fue lanzado presuntamente desde el quinto piso de un edificio en Sancti Spíritus y sobrevivió a la caída, según relató la prensa local oficialista.

Una nota del diario Escambray refirió que días atrás, en el reparto 23 de Diciembre de la ciudad cabecera, un Husky siberiano fue arrojado por su dueño desde un quinto piso y, aunque sobrevivió, quedó con problemas de salud.

Después de ese acto de violencia, el dueño, presumiblemente, bajó a darle golpes al indefenso animal, según relataron.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por Sinaí Ramos Pérez, promotora de la organización por la defensa de los animales “Arca”, varios vecinos bajaron y le dieron al perro comida y agua.

El animal cayó encima de un arbusto, lo que amortiguó la caída, pero estaba evidentemente lesionado. Un veterinario que llegó al lugar intentó evaluar a la mascota pero esta estaba asustada, de modo que no fue hasta el siguiente día que pudieron llevarlo a una clínica veterinaria.

“Cuando llegué le di de comer con mis propias manos. Es increíble cómo en medio de ese tumulto de gente muchos bajaron, buscaron un trapito para acostarlo, comida, agua. Al día siguiente, porque no me dejaron llevarlo esa noche, pagué una motorina y lo llevé a la clínica veterinaria donde le dieron los primeros auxilios y, de ahí, al refugio temporal”, contó Ramos a la prensa.

Actualmente, el perro, llamado Johnny, se recupera en un hogar temporal. Recibió analgésicos y antibióticos y no sufrió lesiones que dañaron sus órganos. Según contó la activista animalista, los ciudadanos han colaborado para el seguimiento médico de Johnny y su alimentación.

Sin embargo, el caso no ha tenido una solución. El Departamento de Salud Animal de la Delegación Provincial de la Agricultura afirmó que “el caso no llegó a nada” porque no hubo denunciante.

Entrevistadas unas 13 personas del lugar, ninguna aportó información para poder enjuiciar al presunto maltratador.

El dueño de la mascota, por su parte, dijo que no lo lanzó. “El perro estaba encima de la meseta cuando una muchacha, que estaba de visita, lo acarició, lo apretó contra la cara y este le dio una mordida desde la parte superior de la nariz hasta el párpado, le dieron 17 puntos”, agregó la prensa. En su versión, el hombre contó que sí lo amagó, entonces el animal se asustó y se tiró desde esa altura.

“Algunos dijeron que sí lo había lanzado. Les dijimos que si nos aparecía un testigo que denunciara con nombre, apellido y carné de identidad, procederíamos ante la ley; de otra manera, no, si él está negando y le ponemos una multa nos va a demandar por decir lo que no podemos comprobar, eso es difamación”, refirieron las autoridades a la prensa.

Este no es un hecho aislado, pues en la Isla suelen ser comunes las denuncias sobre maltrato animal.

El 10 de julio de 2021 entraron en vigor las normas jurídicas que implementan la llamada Política de Bienestar Animal y que establecen “el deber de los ciudadanos cubanos de proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano”. No obstante la existencia del Decreto-Ley No. 31 “De bienestar animal” muchos casos permanecen sin solución, como el de Johnny, y otros apenas reciben como castigo una multa.

La falta de facilidades para abrir centros de refugio animal también incide en estos casos donde prima la inacción del Gobierno.

José Martínez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en Sancti Spíritus, puntualizó que por gestión de varias personas se logró un refugio en la provincia pero se desintegró y los animalistas se encargan del cuidado de algunos animales de manera voluntaria. “Está pendiente un acuerdo dirigido al Consejo de la Administración de Sancti Spíritus para rescatar un local idóneo en las afueras de la ciudad”.

Johnny, mientras tanto, está al cuidado de Yenia Hernández González, quien lo acogió en su casa del Camino de las Cañas con otros perros y gatos.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.