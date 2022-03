MIAMI, Estados Unidos.- Sayli Núñez tuvo que enfrentar este miércoles uno de los días más dolorosos de su vida. Iría a la prisión de Quivicán a ver a su esposo, Maikel Puig Bergolla, con sus hijos. Puig Bergolla está preso por manifestarse el 11 de julio de 2021 en su municipio, Güines, provincia Mayabeque.

Sin embargo, relató a CubaNet esta mañana, lo que podía haber sido un día de alegrías no resultó serlo. Primero, le comunicaron desde la cárcel que solo podría ir uno de sus los menores, y la niña, que es la mayor, accedió a que su hermano fuera primero. Ella iría en la próxima visita.

A esto se agrega la tensión que vivió cuando llegó al penal y Maikel Puig vio a su pequeño. “El encuentro estuvo super tenso, pensé que íbamos a conversar y dialogar un poco más y que el niño iba a pasar un buen rato. Pero todas las alegrías se convirtieron en tristeza, desde que ellos dos se encontraron apenas pudieron hablar, estuvieron casi toda la visita abrazados llorando”.

Núñez aseguró que Maikel en una ocasión “fue incluso fuerte con el niño y le dijo -no te puedo decir mentiras, no te puedo decir que esto va a acabar mañana, tienes que ser fuerte”.

Sayli Núñez aseguró que su esposo no está bien, “que anoche casi no pudo dormir porque dice que no se le van de la cabeza los niños”, y denunció además la historia de terror y de tortura psicológica que ha vivido su esposo en las cárceles cubanas por las que ha pasado.

No obstante, dice que no puede rendirse, “tal vez mi lucha será en vano y será larga, pero debo continuar porque quedarme de brazos cruzados no es una opción”.

“El instinto de desespero me llevó a denunciar lo que estaba pasando” con su esposo y por ello ha sido amenazada por la Seguridad del Estado cubano. “Mucha gente me dice que todo esto es por gusto, pero para mí por gusto es quedarme con los brazos cruzados y no seguir intentándolo”, expresó.

Durante su entrevista Núñez habló del juicio contra Maikel, y denunció que en el juicio todo estuvo tan amañado que era evidente. Todos los familiares “salimos de ahí pensando que se iba a hacer justicia. La defensa del abogado fue extraordinaria, no había un video, no había nada que lo incriminara”.

El caso de Maikel primero “lo pusieron en el expediente de Fiscalía Militar, que era el que más peso iba a tener, y que correspondía a los actos vandálicos de la tienda, pero finalmente lo acusaron de agredir las patrullas. Él no había hecho ni una cosa ni la otra, pero había que juzgarlo por algo”, manifestó.

Desde que Maikel fue arrestado por las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio en Güines, casi todo el tiempo que ha estado en prisión lo ha pasado solo en una celda, denunció Núñez. Estuvo incluso casi 10 días en una celda de castigo.

