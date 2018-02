Maduro: Juan Manuel Santos “me tiene envidia” y “no sabe bailar”

MIAMI, Estados Unidos.- El gobernante venezolano Nicolás Maduro, dijo que Juan Manuel Santos, su homólogo colombiano con quien mantiene profundas diferencias políticas, le tiene “envidia” porque “no sabe bailar”.

“Santos me tiene envidia a mí, además no sabe bailar. Me tiene envidia porque yo bailo la ‘Pollera colorá’ (una cumbia emblemática de Colombia). Él no sabe ni bailar, qué va a saber bailar un oligarca, un patiquín”, dijo Maduro plena alocución televisada.

Las acusaciones del dictador venezolano llegaron al tiempo que reiteró las acusaciones contra el mismo Santos por presuntamente sabotear la importación de medicinas, cuya escasez se ha hecho sentir en Venezuela.