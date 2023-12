MADRID, España.- El gobernante venezolano Nicolás Maduro ordenó este jueves la activación de una “acción defensiva” en el océano Atlántico en respuesta a la llegada del buque de guerra británico HMS Trent a las costas de Guyana. Esta acción ha roto una frágil tregua entre ambos países en medio de la larga disputa territorial por el Esequibo, una región rica en petróleo.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la Fachada Atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país”, dijo Maduro durante una reunión que fue transmitida en la radio y televisión.

He ordenado la activación de la "Acción Conjunta Militar General Domingo Sifontes" de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe oriental de Venezuela y la Fachada Atlántica, como respuesta a la amenaza y provocación de parte del Reino Unido contra la Paz y la… pic.twitter.com/s8NuPNouUR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 28, 2023

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó esta primera fase de ejercicios militares con 5.682 combatientes, incluyendo aviones caza F-16 y Sukhoi rusos, buques de guerra, patrulleros oceánicos, lanchas armadas con misiles y vehículos anfibios. Estos ejercicios se llevaron a cabo desde el estado de Sucre, cerca de Trinidad y Tobago, en la zona limítrofe de aguas en disputa con Guyana.

Guyana, excolonia británica y en disputa territorial con Venezuela, negó que la llegada del HMS Trent tuviera intenciones belicosas. El presidente guyanés, Irfaan Ali, señaló en Facebook que estas acciones son “asociaciones” destinadas a mejorar la seguridad interna y no representan una amenaza para ningún país.

“Ni Venezuela ni ningún otro Estado tienen nada que temer de las actividades dentro del territorio o aguas soberanas de Guyana. He repetido antes que no albergamos ambiciones ni intenciones de codiciar lo que no nos pertenece. Estamos plenamente comprometidos con las relaciones pacíficas con nuestros vecinos y con todos los países de nuestra región. Guyana sigue plenamente firme en la promoción y el avance de la paz al tiempo que persigue el desarrollo nacional”, se lee en la publicación.

El mandatario también afirmó que Guyana lleva mucho tiempo participando en asociaciones con Estados regionales e internacionales destinadas a mejorar la seguridad interna.

“Estas asociaciones no representan una amenaza para nadie y de ninguna manera pretenden ser agresivas o constituir un acto ofensivo contra ningún Estado. Deseo renovar mis mejores deseos al pueblo de Venezuela, a nuestros vecinos”, declaró Irfaan Ali.

Cabe destacar que Maduro y el presidente guyanés Ali se reunieron el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, acordando que ambos gobiernos evitarían el uso de la fuerza mutuamente “directa o indirectamente” en cualquier circunstancia.

Origen del conflicto fronterizo entre Venezuela y Guyana

Al fundarse la Capitanía General de Venezuela, el Esequibo formaba parte de la subentidad territorial. Al obtener su independencia en 1811, Venezuela se quedó con el control de su soberanía.

Posteriormente, Reino Unido firmó un pacto con Países Bajos para adquirir cerca de 51.700 kilómetros cuadrados al oriente de Venezuela. El tratado no definía la frontera occidental de lo que pasaría a ser la Guayana Británica y Londres designó en 1840 al explorador Robert Schomburgk para definirla. En 1899 se emite el Laudo Arbitral de París, un dictamen que concede al Reino Unido el dominio de la zona.

Venezuela y Guyana reclaman la propiedad del territorio, que tiene muy poca población y una frontera cuya demarcación se acordó cuando Guyana aún formaba parte del Imperio Británico.

En fechas recientes, Venezuela volvió a insistir en su derecho sobre el territorio, luego del descubrimiento de unos 11.000 millones de barriles de petróleo y gas frente a las costas de Guyana.

Caracas obtuvo el apoyo de un referéndum para crear un nuevo Estado y el gobernante Nicolás Maduro prometió exploraciones petrolíferas y mineras en la zona reclamada.

La consulta en cuestión tuvo cinco preguntas sobre si estaban de acuerdo en rechazar, por todos los medios, “la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba”.

Sin embargo, analistas opinan que se trata de un intento de Maduro de mostrar fuerza y medir el apoyo a su gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

El oficialismo ha hecho llamados a manifestaciones “de unión nacional” para defender el Esequibo y ha sumado a figuras internacionales al conflicto.

