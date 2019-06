Maduro desafía a oposición: “No volverán al poder ni por las malas ni por las buenas”

MIAMI, Estados Unidos. – El dictador venezolano Nicolás Maduro arremetió este martes contra los opositores al régimen chavista y aseguró que “habrá revolución para largo” en ese país suramericano.

En discurso pronunciado en Caracas por el segundo aniversario del Movimiento Somos Venezuela, Maduro dijo que “la oposición quiere dar un golpe de Estado”, por lo que el país necesita un diálogo para que esas fuerzas políticas abandonen “el golpismo”

Sin embargo, pese a su tímido llamado al diálogo, el dictador dejó claro que la oposición no tiene ninguna posibilidad de triunfar y que no habrá otro camino que no sea el de la “Revolución”.

“Les juro que no volverán ni por las malas ni por las buenas. Aquí habrá revolución para largo, se los juro”, expresó.

Maduro, cuyo régimen es desconocido por más de 50 países del mundo, aseguró también que su régimen, sumido en una profunda crisis económica y humanitaria, se irá fortaleciendo con el paso del tiempo.

“Hagan lo que hagan no van a poder, porque hay una sólida unión cívico-militar, un sólido poder basado en la Constitución, entre más avancemos, más garantía de paz y estabilidad hay”, agregó el líder chavista.

Asimismo, Maduro negó que en Venezuela haya hambre y dijo que la pobreza extrema o miseria ha sido reducida entre el cinco y seis por ciento durante los últimos años.