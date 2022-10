MIAMI, Estados Unidos. — Las madres y esposas de varios presos políticos cubanos rechazaron cualquier ayuda humanitaria que no venga acompañada de pronunciamientos en favor de la libertad de sus hijos.

La iniciativa es liderada por Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, quien cumple una condena de seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J en Camagüey.

“Al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea, a los países que han dado apoyo a la dictadura cubana. Nosotros no queremos alimentos. Nosotros no queremos electricidad. Nosotros no queremos migajas. Nosotros exigimos, por favor, que nos ayuden a la excarcelación de nuestros hijos. Que nuestros hijos queden en libertad. Que a todos los presos políticos se les libere, se les libere ya”, expresó la mujer.

El reclamo fue secundado por Saily Nuñez Pérez, esposa del preso político Maikel Puig Bergolla; Liset Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca; y por Yenisey Taboada, madre del prisionero político del 11J Duanny Dabel León Taboada.

“Nosotros no queremos dinero; no queremos comida; no queremos alimentos. Lo que queremos es que se libere a nuestros esposos e hijos”, señaló Saily Nuñez Pérez.

Para estas madres y esposas, resulta inconcebible que la comunidad internacional brinde ayuda al régimen cubano y no tenga en cuenta lo que ocurre al interior de las cárceles con los presos políticos y conciencia.

En el caso de Ailex Marcano, denunció la situación de su hijo, quien se encuentra plantado y en celda de aislamiento. La madre dijo no saber nada de Ángel Jesús Véliz Marcano, quien, asegura, fue injustamente encarcelado.

En una situación similar se encuentra Liset Fonseca, quien sostuvo que las madres y esposas del 11J necesitan apoyo y acompañamiento en sus causas.

“Le pido, le ruego a la comunidad internacional, al gobierno de Estados Unidos, que nos ayuden para que nuestros hijos sean libres, para una Cuba libre. No necesitamos dinero, no necesitamos ayuda material. Lo que necesitamos es dejar de sufrir”, indicó Liset Fonseca.

