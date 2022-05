MIAMI, Estados Unidos. — Elizabeth León, madre de los presos políticos Frandy González, Santiago Vázquez y José Antonio Gómez, manifestantes del 11J en La Güinera, denunció malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias contra ella y sus hijos durante su última visita al Combinado del Este, realizada el pasado lunes.

En declaraciones recogidas por la plataforma Alas Tensas, León explica que, aunque la visita estaba programada para las ocho de la mañana, no fue hasta bien entrada la tarde que pudo ver a sus hijos.

“El día 9 de mayo fue la visita de mis tres hijos. Llegué al Combinado a las ocho de la mañana. Planificada esa visita para por la mañana, llegando me dijeron que era para por la tarde. Esperamos y la espera fue hasta las tres de la tarde”, dijo la madre.

Según cuenta Elizabeth León, debido a la demora para la visita, casi toda la comida que traía para ellos se echó a perder.

“Cuanto entré ellos se demoraron todavía un poco más para sacar a mis hijos. Ya cuando entramos al salón de visitas, cuando reviso la comida que yo les llevé a ellos se me echó a perder prácticamente”.

“Aquello fue un gran desastre”

También lamentó la actitud asumida por las autoridades del penal cuando sus hijos le cantaron felicidades, ya que ella había cumplido años un día antes, justo en el Día de las Madres”.

“Como cumplí años el día 8, el Día de las Madres, ellos me quisieron cantar felicidades. Aquello fue un fenómeno, porque cuando estaban cantándome felicidades todos los guardias que estaban en el salón aquel salieron con tremenda mala forma para arriba de nosotros a decirnos que aquello no se podía hacer, que no se podía ni decir nada”.

La advertencia de los guardias provocó la indignación de los reclusos, obligando a Elizabeth a interceder para evitar males mayores.

“Mis hijos le dijeron que era mi cumpleaños, que lo menos que querían ellos era buscar problemas, sino cantarme felicidades. Aquello fue un gran desastre. Mis hijos salieron discutiendo con ellos. Me tuve que meter en el medio, intervenir para que no hubiera un problema. Me fui muy disgustaba, me subió la presión, me vi muy mal. Todavía estoy descompensada y esperando a ver qué pasa”, lamentó.

Frandy González, Santiago Vázquez y José Antonio Gómez fueron detenidos por participar en la protesta del 12 de julio de 2021 en el barrio habanero de La Güinera.

En los casos de Frandy González y Santiago Vázquez, fueron juzgados en enero de 2022 por el delito de “sedición” y condenados a 20 años de prisión.

