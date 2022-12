MADRID, España.- “Madre, me siento vacío por la lejanía y tu preocupación”, escribió el preso político cubano Duannis León Taboada en una emotiva carta a su madre.

Taboada, de solo 24 años de edad y condenado a 14 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), en la carta pide a Dios que proteja a su madre, Jenni Taboada, que le dé “salud, amor, salud, inteligencia, valentía y fuerza para enfrentar la triste realidad, para que no caiga en un agujero y sea feliz”.

“Me comunico mentalmente, un abrazo imaginario, cierro los ojos: mucho amor, un beso, una lágrima. Sentimiento diferenciado, estéril en este lugar gris, negro. Mi corazón se destroza cuando imagino todo el peso que cargas en la espalda. Soy tu mayor preocupación, más los problemas familiares y sociales que te rodean. Porque lucharás por la justicia con todas tus fuerzas; y si se agotan, seguirás luchando hasta la muerte”, se lee en la carta, compartida este jueves a través de Facebook por la activista Tania Tase.

El joven también dice “ahogarse en incertidumbre” y desea “poder borrar esta época que marcó sus vidas”.

“No quisiera que te encontraras involucrada en esta situación. Tus sentimientos infinitos son el espejo de tu persona. Amas al mundo sin importar sus lugares oscuros. Te prometo que cuando obtenga la libertad, sanaré todas las grietas de tu pecho. ¡No más tristeza! ¡Que florezcan las sonrisas en nuestros rostros! (…) El presente demuestra que eres mi sol, mi salvación”, escribió el joven a su madre.

Al compartir la carta, Tania Tase destacó que Duannis León Taboada se preocupa por su madre en lugar de quejarse de su encierro.

Así como dio a conocer cuando va al centro penitenciario a visitarlo, Jenni Taboada se pone hasta tres mudas de ropa para que Duannis no note su delgadez.

¡No son delincuentes, carajo! Son solo una madre y su niño poeta tratando de darle amor y fuerza desde su encierro brutal”, expresó Tase.

En conversaciones con CubaNet en junio pasado, Jenni Taboada explicó que las condiciones en las que estaba su hijo eran inhumanas.

“El día de la visita lo que yo presencié junto con mi hija de 11 años, el lugar de la visita era como una jaula, me impactó tanto que no sabía si entrar o no, y solo tenía ganas de abrazar a mi hijo”, relató la mujer.

Antes de las históricas protestas del 11J, Duannis era un muchacho normal, con muchísimos proyectos y con las ideas muy claras de lo que quería para el futuro, contó su madre.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.