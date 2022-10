MIAMI, Estados Unidos. — Tatiana Matos Nápoles, madre de tres hijos menores de edad, denunció la falta de ayuda del gobierno de Baracoa, provincia de Guantánamo, para aliviar la difícil situación en que vive.

“Yo vivo en vivo en una facilidad temporal con piso de tierra y techo de cartón. No tengo ni agua para cocinar. Tengo que pedirle agua a los vecinos”, expresó la madre a CubaNet.

Los hijos de Nápoles tienen ocho, cuatro y tres años. El mayor de ellos tiene una hernia umbilical.

“He tratado de atenderlo en el hospital. He ido y cada vez que voy no hay medicamentos, o no hay guantes o no hay bisturí”, señaló la madre.

Tatiana Matos ha intentado en varias ocasiones acercarse a las autoridades del hospital municipal de Baracoa, pero tampoco ha obtenido respuestas.

“Nunca me le han hecho nada para yo calmarle los dolores que le dan, porque nunca hay medicamentos. Siempre he tenido que comprar los medicamentos por la calle y en la calle los medicamentos están insoportablemente caros”, lamentó la mujer.

Las autoridades tampoco han hecho nada por ofrecerle un hogar donde criar a sus hijos con condiciones mínimas.

“Nunca me dan respuesta. Siempre es un peloteo constante. Estoy harta de esta situación”.

Según Tatiana, lo único que ha recibido ha sido una propuesta de trabajo a la que no pudo acceder por no tener condiciones para criar a sus hijos.

