MIAMI, Estados Unidos. — Diana Rosa Cervantes Mejías, una joven madre cubana residente en la provincia de Camagüey, fue asesinada a golpes por su expareja el pasado 2 de enero.

La noticia fue confirmada a CubaNet por dos personas cercanas a la víctima y por un vecino del reparto Edén, donde esta radicaba.

El hecho había sido reportado previamente en redes sociales por la activista May Díaz, quien ofreció detalles sobre lo ocurrido.

Según la mujer, la víctima, de unos 29-30 años, fue ultimada por su pareja, Marcos Alberto Rodríguez.

“Una fuente cercana a Diana me comenta que el hecho fue bastante brutal y premeditado. Este hombre se tranco en la casa con ella, puso la música alta para que los vecinos no escucharan y allí cometió el hecho. Le dio una golpiza brutal, le partió las costillas, la mano, la pierna y le reventó la cabeza a batazos”, escribió Díaz en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la información proporcionada por la activista, Marcos Alberto Rodríguez, “tenía antecedentes de hechos violentos contra otras mujeres” y “estaba esperando juicio bajo fianza por lesiones con arma blanca que provocó a otro hombre en meses anteriores”.

La muerte de Diana Rosa Cervantes Mejías fue lamentada en redes sociales por amigas y personas cercanas a su familia.

“Un día como hoy ha fallecido una amiga, hermana, madre e hija para mí Que en paz descanses, mi hermana. Tengo un vacío inmenso en mi corazón. Se ha apagado una llama en nuestro corazón”, escribió en Facebook Yaimí Sánchez.

A Diana Rosa Cervantes Mejías le sobrevive un niño de 11 años fruto de una relación anterior a la que sostenía con Marcos Alberto Rodríguez.

A raíz del asesinato de la joven, la propia activista May Díaz denunció la permisibilidad de las autoridades de la Isla ante casos de violencia.

“Una vez más queda al descubierto el mal trabajo y la indolencia de la policía y las autoridades cubanas. No se entiende que un hombre que agredió con arma blanca a otro ciudadano esté esperando juicio en la calle y no tras la rejas, como debería ser. Exijo justicia para Diana y para todas las mujeres víctimas de feminicidio en Cuba que están abandonadas por las autoridades, que muchas veces acuden buscando protección y no son tomadas en cuenta”, apuntó Díaz.

Durante 2023 los observatorios independientes de la Isla confirmaron 86 feminicidios, aunque la cifra de víctimas podría ser mucho mayor. El último crimen machista registrado ocurrió el 19 de diciembre en el poblado de Herradura (Pinar del Río), cuando Misleidis Díaz, de 46 años, fue asesinada en plena vía pública por su expareja y padre de sus cuatro hijos.

