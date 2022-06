MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Naibis Torres Díaz, madre de una menor de edad, pide ayuda del Gobierno para mudarse o construir una vivienda digna desde hace una década.

La precaria vivienda de la santiaguera y su hija ―ubicada en El Caney― fue una de las más de 170 000 destrozadas por el huracán Sandy, que afectó al Oriente cubano y particularmente a la provincia de Santiago de Cuba en 2012.

Los vientos del ciclón se llevaron el techo de la vivienda y afectaron las paredes, cuenta Naibis a CubaNet.

Luego de 10 años, ella sigue esperando algún tipo de ayuda gubernamental. Hasta ahora, solo ha recibido “peloteos” y llamados a esperar.

“Fui al Partido Comunista, pero Expósito [Lázaro Expósito, entonces primer secretario del PCC en Santiago de Cuba] no me atendía porque tenía que salir a hacer otras gestiones y mandó a su secretaria, que leyó mi carta pero al final de la jornada (…) no me dieron ninguna respuesta. Si no tenía propiedad de la vivienda no podía proceder [ningún tipo de ayuda]”, explica.

Naibis también asegura que todas las personas que la han visitado debido a su situación de vivienda ―funcionarios del PCC, Planificación Física y la Comisión gubernamental creada para atender a los damnificados del huracán Sandy― siempre le decían lo mismo: “que si no estaba habitable la casa no podían darme propiedad. Ellos dicen que a los de este barriecito no les van a dar apartamento porque aquí las personas pueden fabricar”.

De acuerdo con la entrevistada, su casa no se moja solo porque su expareja ubicó un nailon sobre el techo. “Gracias a ese nailon no nos mojamos, pero si se deteriora algún día se acaba la tranquilidad”, teme Naibis.

Según la Comisión, “como la casa no está habitable porque no tiene los cuartos divididos ni baño adentro”, tampoco puede obtener la propiedad. Naibis lamenta que solo dispone de un espacio común donde están su cama, la de su hija y cocina.

Lamentablemente, la madre soltera no cuenta con recursos para arreglar su casa por esfuerzo propio, ya que no tiene trabajo ni recibe ayuda del Estado.

“En estos momentos no me encuentro trabajando. Soy licenciada en Cultura Física, pero mi hija estaba pequeñita, se encontraba con un yeso, y en el trabajo pedí una licencia sin sueldo para cuidarla. Ellos me la negaron. Eso me fue disgustando, le hice rechazo al trabajo y pedí la baja”, también lamenta.

