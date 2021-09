LA HABANA, Cuba. – Ana María Conde Alemán, madre del preso político Ramón (Moncho) Pérez Conde, actualmente recluido en la prisión habanera de Valle Grande, exige al régimen cubano una fe de vida de su hijo, quien se declaró recientemente en huelga de hambre.

“Hasta estos momentos no he tenido noticias de él: nada más que está en huelga de hambre e ingresado en el [Hospital] Nacional. No me lo dejan ver”, lamenta la entrevistada. Anteriormente, Moncho aseguró a la familia que no claudicaría, “que él tenía sus ideas y que por ellas moría”, también detalla su madre.

Según Conde Alemán, Moncho Pérez podría estar ingresado en el Hospital General Docente Enrique Cabrera Cossío, conocido como El Nacional, donde le estarían pasando sueros. Sin embargo, no estará segura hasta que pueda verlo con sus propios ojos.

Moncho Pérez, activista de la Embajada Cívica Cubana, fue detenido el pasado 23 de junio y acusado del supuesto delito de “desacato”. De acuerdo con su madre, fue apresado por “decirle asesino a Raúl Castro en las directas”.

“El día que [los agentes de la Policía] vinieron por segunda vez a hacer un registro (…) entraron sin autorización previa. (…) Viraron su clóset, revisaron abajo del colchón…”, detalla la entrevistada.

Conde Alemán exige “urgentemente” a la Seguridad del Estado y el resto de dependencias militares del régimen cubano una fe de vida de su hijo. “Tengo que hablar con él para ver cómo está; a eso tengo derecho y tienen que dármelo”.

El pasado 9 de septiembre el preso político y activista del Movimiento de Opositores por una Nueva República, Manuel Santana Vega, fue liberado bajo prisión domiciliaria. En las celdas de castigo de Valle Grande, donde se encontraba recluido, pudo ver a Moncho Pérez, quien le expresó que “estaba firme” y que “daría la vida por la libertad de Cuba”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.