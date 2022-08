LA HABANA, Cuba. – La cubana Evelyn Pineda Concepción denunció en entrevista con CubaNet que su hijo, infectado con VIH durante el parto a causa de una negligencia médica, no está recibiendo la atención que requiere.

De acuerdo con la joven, luego de su última denuncia ante las cámaras de este medio las autoridades de Salud Pública “hicieron un paripé” para hacerle creer que comenzarían a brindarle atención médica.

“Mi hijo, debido a esos seis meses sin antirretrovirales, ahora está sufriendo de una carga viral bastante elevada; está bastante delicado. Un niño con seis añitos que nada más tiene ocho de hemoglobina”, lamentó.

Tras sus denuncias, este año las autoridades trasladaron al menor a una consulta en el Hospital Infantil “William Soler” y prometieron encargarse de su situación.

“Me atendió la subdirectora [del hospital], que se comprometió conmigo en hacerse cargo del niño por ser paciente de VIH y porque hace tres años que no lo atienden en el IPK [Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí]”.

“Eso fue el 26 de junio. El día 27 se le realizó la carga viral y más nunca me han llamado para una consulta con el niño. Todo ha sido un paripé u otro montaje más de ellos”, denuncia la entrevistada, más de un mes después del examen médico.

Pineda Concepción también detalló que trata de mantener a su pequeño hijo dentro del hogar para evitar que contraiga cualquier enfermedad.

“En la posta médica me dijeron que no era seguro que fuera a la escuela por esta carga viral tan elevada, pero tampoco ha venido nadie de la escuela a verlo o a darle unas tareas. Él no tiene seguimiento ninguno ni médico ni escolar”, lamentó.

Asimismo, la opositora integrante del Movimiento Opositor por una Nueva República (MONR), criticó el sistema de Salud de la Isla y recordó que todo lo que está pasando con su hijo podría tratarse de una represalia de la Seguridad del Estado.

En febrero de 2021, Pineda Concepción denunció que su hijo había quedado infectado con VIH durante el parto debido a una presunta negligencia médica en el Hospital Materno Infantil del municipio Guanabacoa, conocido popularmente como “La Fátima”.

Pese a su caso, el régimen cubano se ha vanagloriado insistentemente desde 2015 de haber eliminado la transmisión del VIH entre madres portadoras del virus y sus hijos.

En marzo de 2022, la joven también denunció “la odisea” que vivió a causa de las carencias del sistema de Salud Pública cubano mientras padecía una neumonía bacteriana. Después de asistir varias veces a las instituciones hospitalarias en busca de asistencia médica tuvo que plantarse en una de ellas para exigir que la atendieran.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.