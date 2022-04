MIAMI, Estados Unidos. – Isel María Lescay Oliva, la madre del joven músico Abel Lescay, recientemente condenado a seis años de cárcel por haberse manifestado en las calles el 11 de julio de 2021, pidió una amnistía general para todos los presos políticos y sancionados del 11J.

“Esto va más allá de mí dolor de madre, más allá de mí egoísmo de madre que intenta salvar a su retoño a toda costa y los demás que se salven como puedan”, escribió Lescay Oliva en un post de Facebook. “Esto va de que no concibo otra forma de deshacer tanto entuerto, de enmendar tanto desatino y tamaña desproporción como no sea promover una AMNISTÍA GENERAL para todos los que se manifestaron el 11 de julio”, sentenció.

“(…) Si crees que la venganza no es el camino y que los castigos desproporcionados no educan a nadie, al contrario, si piensas que no es justo encerrar a cientos por un acto que fue masivo, popular y espontáneo… Únete a mi llamado y aboga por la AMNISTÍA por todos tus medios, promovamos esta idea para que fructifique en la mente y el corazón de todos los que tienen el poder para decretarla”, pidió la madre.

Este jueves trascendió que su hijo, estudiante de música en el Instituto Superior de Arte (ISA), había sido condenado a seis años de cárcel por participar en las masivas protestas del 11J en San José de las Lajas, Mayabeque.

El propio Lescay aseguró en una publicación de Facebook que apelaría la sanción. “No se ha acabado el proceso”, dijo. “Les aseguro que si voy preso me voy a preparar como beatboxer y la voy a echar buena”.

El documento oficial de su sentencia expone que Lescay fue sancionado “en concepto de autor por el delito de desacato agravado con carácter continuado de cuatro años de privación de libertad, por delitos de desorden público a dos años de privación de libertad, por el delito de desacato de la figura simple de carácter continuado con un año de privación de libertad y como sanción conjunta y única la de seis años de privación de libertad”.

Abel Lescay fue juzgado el pasado 26 de enero en el Tribunal Provincial Popular de la provincia de Mayabeque, y enfrentaba inicialmente una condena de siete años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato agravado de carácter continuado y desacato de la figura básica de carácter continuado.

