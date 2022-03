MIAMI, Estados Unidos. — Elizabeth León Martínez, madre de cuatro manifestantes del pasado 12 de julio en La Güinera (La Habana), denunció la violencia y las injusticias del régimen de la Isla contra quienes participaron en esa jornada de protestas.

Tres de los cuatro hijos de Elizabeth León (Frandy González, Santiago Vázquez y José Antonio Gómez) se encuentran recluidos en el Combinado del Este, dos de ellos con condenas de 20 años de prisión.

“Los tres están en el Combinado del Este, separados. Me querían dar visitas separadas. Me he tenido que poner bien fuerte. No tengo para ir tres veces. No tengo salud. Yo estoy bien enferma y no tengo salud para eso”, aseguró la madre a CubaNet.

Desde que sus hijos fueron confinados, Elizabet León sobrevive como puede, con ocho nietos a los cuáles cuidar y alimentar.

“El sostén de mi casa son mis hijos, y si no los tengo no tengo sostén. Yo no soy pensionada ni tengo ayuda del gobierno ni de nadie. Estoy pasando bastante trabajo para poderle llevar lo poco que les llevo”, dijo la madre.

León reveló que durante las protestas del 12 de julio en La Güinera hasta ella fue golpeada solo por asomarse fuera de la casa. Sus hijos también fueron reprendidos por la policía política.

“Se los llevaban esposados y dándole golpes a todos. Aquellos era criminal. Yo, como madre, no sabía qué hacer”, sentenció.

La madre asegura que sus hijos salieron a manifestarse ese día debido a la grave crisis en que se encontraba el país.

“Ellos salieron debido a la crisis. Estábamos atormentados. Estábamos cerrados, sin trabajo. No había nada”.

