MIAMI, Estados Unidos.- La madre del preso político cubano Duannis León Taboada, Jenni Taboada, contó en entrevista con CubaNet la situación de su hijo en la cárcel, y aseguró que todo el caso que le han creado es una mentira.

Duannis León Taboada fue condenado a 14 años de cárcel bajo el delito de sedición, una figura penal que el régimen castrista utiliza comúnmente para encarcelar a sus detractores. Actualmente más de 100 personas están presas en Cuba respondiendo al supuesto delito de “sedición”.

“Él me quiere demostrar que está fuerte, pero yo sé como madre que no está bien”, contó a CubaNet Jenni Taboada.

“Ahora mismo las condiciones en las que está mi hijo me atrevo a decir que son inhumanas. El día de la visita lo que yo presencié junto con mi hija de 11 años, el lugar de la visita era como una jaula, me impactó tanto que no sabía si entrar o no, y solo tenía ganas de abrazar a mi hijo”, rememora.

“El calor era insoportable, compartimos la visita con un preso común que también estaba en ese lugar. Tiene las muñecas lastimadas por las esposas, fue entonces que la niña se echó a llorar, no pudimos hablar muchas cosas que quería saber, no pude despedirme de él”, agregó.

Según contó Jenni Taboada, Duannis va a permanecer en la celda donde lo vio por 60 días más, a manera de castigo, pues las autoridades del penal no lo consideran un preso confiable para compartir espacio con otros reclusos.

“Que porque mi hijo puede influir. Mi hijo les ha mostrado que es capaz de todo por decir su verdad, y que nunca más se volverá a quedar callado, que va a exigir sus derechos y que va a decir lo que piensa”, señala.

La madre de Duannis León iniciará ahora el proceso de revisión de causa, tienen que buscar un abogado primero y “por lo que me han explicado es como empezar todo de cero. Es un proceso largo y tedioso”.

Antes de las históricas protestas contra el gobierno cubano del 11 de julio de 2021, por las que está preso Duannis, de 23 años, el joven era un muchacho normal, con muchísimos proyectos y con las ideas muy claras de lo que quería para el futuro, cuanta su madre.

