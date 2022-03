MIAMI, Estados Unidos. — Milka Ibañez Morales, madre del preso político Yadir Ayala Ibañez, denunció los abusos de la Seguridad del Estado contra ella y contra su hijo, quien permanece recluido en la prisión Kilo 9, en la provincia de Camagüey.

Padre de un hijo pequeño, Yadir Ayala Ibañez es uno de los cientos de cubanos que han sido procesados por haberse manifestado el pasado 11 de julio. En entrevista con CubaNet, su madre aseguró que los cargos por los que lo quieren condenar son completamente injustos.

“A mi hijo me lo están acusando de que hizo un atentado. Yadir no hizo ningún atentado. Yadir simplemente salió para la calle y lo que hizo fue chiflar”, indicó Milka.

La madre de Yadir reveló a este diario que su hijo ha sufrido acoso y malos tratos en prisión, donde ha llegado incluso a plantarse. Su firmeza en la cárcel también lo ha llevado a recibir amenazas de las autoridades penitenciarias.

Milka Ibañez Morales relata que durante el período que su hijo estuvo plantado en prisión, uno de los oficiales de Kilo 9 llegó a decirle a que no le importaba lo que le pudiese ocurrir.

“Le dijo ´tú no eres familia mía, puedes seguir plantado, y, si te mueres, menos que menos eres familia mía´”, contó la madre.

Milka sostiene que cuando los presos se plantan a las autoridades de la cárcel “les da lo mismo una cosa que otra” porque los reclusos no son familiares de ellos.

En ese sentido, la madre llamó al resto de familiares de presos políticos en Cuba a estar pendientes del estado de sus seres queridos que se encuentran en prisión.

“Los familiares de afuera tienen que moverse y estar pendientes porque si no los dejan morir. Y ese no es el objetivo. Ellos no se pueden morir”.

Los abusos del régimen cubano no son solo contra Yadir, sino también contra Milka, quien es constantemente vigilada por la policía política. Ella, en ocasiones, debe salir por el patio de su casa o por casa de sus vecinos para evitar ser perseguida por los agentes de la Seguridad del Estado.

“Me han puesto vigilancia. Me han puesto hasta personas que parece que tienen retraso mental. La Seguridad del Estado ha venido aquí”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.