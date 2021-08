MIAMI, Estados Unidos. – La madre del artista cubano Hamlet Lavastida emplazó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a dar una respuesta sobre el proceso iniciado contra su hijo, quien se mantiene detenido desde finales del mes de junio.

En una publicación colgada en redes sociales, Josefa Lavastida llamó al mandatario a tomar partido y evitar que el artista continúe en prisión.

“Señor Presidente de la República de Cuba, hace unos días escuche sus palabras ´que el agotamiento no nos rinda´. Soy tecnóloga de salud, Especialidad Laboratorio Clínico, llevo 39 en el sector, internacionalista, etc. Imaginar lo duro de estos últimos dos años de trabajo de mi vida. Mi hijo por Europa estudiando Arte, el otro con su abuela. Ahora Hamlet preso en Villa Marista desde el 26 de junio de 2021. Vino a verme a su país y aún no ha podido recibir los rayos de sol de su Cuba”, escribió la madre de Lavastida en Facebook.

Lavastida, artista visual integrante del movimiento 27N, fue detenido el pasado 26 de junio tras cumplir el aislamiento reglamentario a su regreso de culminar una residencia en la galería Künstlerhaus Bethanien, en Berlín, Alemania. Desde entonces, se encuentra recluido en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado de Cuba.

Entre los supuestos delitos que se le achacan al joven artista se encuentra la idea de marcar billetes como método de lucha simbólica contra la propaganda del régimen cubano. La iniciativa fue revelada por el vocero oficialista Humberto López, quien recibió información de una conversación a través de WhatsApp.

Sin embargo, la policía política aseguró en un reporte que Lavastida se mantenía bajo arresto por “incitar” y “convocar” “a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios”.

“Me parece que deben ser más consecuentes ustedes también. Quizás muchos jóvenes tengan una madre como yo que trabaja muchísimo para su patria y que no merece tantas lágrimas por sus hijos, por esos cargos absurdos y procesos de investigación larguísimos, algunas veces no justificados. Miren sus procederes como seres humanos. Todos nos equivocamos y después es muy tarde para subsanar grandes errores”, expresó Josefa Lavastida en su publicación.

Tanto Hamlet Lavastida como otros jóvenes integrantes del movimiento 27N y de otros grupos disidentes se encuentran bajo arresto y a la espera de juicios sumarios que ya han sido anunciado por las autoridades castristas.

