LA HABANA, Cuba. – “Necesito ayuda porque ya no puedo vivir en estas condiciones”, implora Bárbara Barrueto Gómez, una joven de 21 años madre cuyos reclamos han sido ignadorados por el Gobierno cubano.

La joven es madre soltera y vive en una ciudadela, en calle 85, entre 136 y 138, en la barriada de Los Pocitos, en el municipio Marianao. Allí reside con sus dos hijos, una niña de dos años de edad y un varón de cuatro.

“El Gobierno de este país me dice que me va ayudar y al final todo es por gusto”, lamenta Barrueto Gómez.

Además, la joven detalla que las autoridades del régimen cubano le han asegurado que, para poder ayudarla, debe empezar a trabajar. Pero eso, asegura, es imposible porque debe cuidar a sus dos hijos.

“Hice todos los trámites para poner a los niños en un círculo [infantil] pero no hay círculo. Aparte de eso lo que pagan en un trabajo son 2.000 pesos, y eso no me alcanza para nada con dos niños, si un paquete de pollo vale 3.000 pesos”, dijo.

Barrueto Gómez mostró a CubaNet el interior de su hogar, donde se pudo constatar la falta de condiciones indispensables.

“Mira cómo está la cama, ya está casi que en el palo”, dijo la joven mientras mostraba una sábana con pedazos de guata que funciona como colchón. “Mira cómo tienen que dormir mis hijos, mira cómo está esta casa: no tengo un televisor, no tengo un ventilador para mis hijos”, lamentó.

La entrevistada refirió que tampoco posee libreta de racionamiento por lo que no puede adquirir los “pocos alimentos” que el régimen oferta y cuyos precios suelen ser inferiores a los del mercado informal.

“Voy al Gobierno [Municipal de Marianao] casi todos los días, pero es por gusto, mi caso no se resuelve”, apuntó.

La joven dijo estar cansada de que las autoridades del régimen se burlen de la situación de las madres cubanas. Según apuntó, muchas veces les cuestionan por qué tienen “tantos hijos”.

A menudo cientos de madres denuncian, fundamentalmente en redes sociales y medios independientes, la poca o nula gestión que realiza el Gobierno cubano para ayudarlas en temas relacionados con la vivienda.