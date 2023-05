LA HABANA, Cuba. – “Estoy en la calle con mis hijas”, afirma la habanera Eliany de Las Mercedes Forcade Arteaga, una joven madre de cuatro menores que ha sobrevivido gracias al cobijo de sus vecinos, pues el régimen solo la “ha peloteado”, según asegura en entrevista con CubaNet.

La joven cuenta que desde los 19 años de edad está “dando tumbos de un lado a otro”, debido a que su familia prácticamente la echó de la casa.

“Para mi familia es como si no existiera. En mi casa viven 23 personas; allí no puedo vivir porque tengo que dormir en el piso de la sala con mis cuatro hijas… No tengo un lugar estable donde vivir con ellas; estoy en la calle” lamentó.

Forcade Arteaga detalla que ha irrumpido de manera ilegal en dos locales estatales; sin embargo, luego de haber entrado se ha visto obligada a abandonarlos debido a las pésimas condiciones higiénicas de estos inmuebles.

Al menos en uno de los locales, apunta, hay filtraciones y tupiciones de aguas albañales.

Según la joven, actualmente se encuentra viviendo en la casa que un vecino le prestó temporalmente y que presenta un pésimo estado constructivo. “Se está cayendo también y se moja”, lamentó.

Asimismo, la entrevistada contó que al menos en tres ocasiones ha protestado en la Plaza de la Revolución, sin ningún resultado.

“Me tiré tres veces en la Plaza de la Revolución, una con un cartel solicitándole al presidente que me ayudara por las condiciones que tengo con mis hijas; que todos ellos [funcionarios del Gobierno] saben porque yo he hecho cartas [a las instituciones] y ninguno me ha dado una respuesta”, afirmó.

Además, la joven precisó que su situación es de dominio de los gobiernos municipal de Diez de Octubre y provincial de La Habana, así como de la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado. Sin embargo, lo único que han hecho es “pelotearla”, acota.

“En el Consejo de Estado me atendió una señora mayor que me dijo que iban a atender mi caso, que me iban a ayudar; y son las santas horas en que no me han resuelto nada”, cuenta la joven.

“En el Gobierno Municipal de Diez de Octubre me dijeron que les diera un chance, un tiempo para ponerme en los planes como madre de cuatro menores; y que un subsidio no me podían dar porque no tengo un local o un terreno para construir”, precisa Forcade Arteaga.

“Me considero engañada por el presidente, por las personas que me atendieron en el Consejo de Estado, por las personas del Gobierno que siempre me dicen lo mismo pero al final nada”, termina.