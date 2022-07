MIAMI, Estados Unidos.- Ana María García, la madre de Brenda Díaz, una joven trans que fue condenada a 14 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio en Güira de Melena, provincia de Mayabeque, contó a CubaNet lo difícil que ha sido este año de ausencia.

“Se extraña mucho, las personas en el barrio me preguntan todo el tiempo por ella, porque era muy activa, muy sociable. No hay un minuto que yo no la llore y que no la extrañe, yo diera mi sangre por que ella saliera de ese infierno donde está”, explicó.

Brenda fue reprimida y condenada a prisión por el 11J, la acusan incluso, denuncia su madre, de ser la promotora de la manifestación, “pero no es cierto, todos los que estuvieron ese día aquí en Güira dicen que ella no inició la manifestacion”.

La joven fue detenida y actualmente cumple su sentencia en la cárcel Panamá, en el municipio de Güines, también en Mayabeque. “Son casi 70 kilómetros desde donde yo vivo, y el carro para llegar ronda los tres mil pesos”, denuncia Ana María.

La manifestante fue acusada y condenada por los delitos de “desorden público” y “sabotaje”. “Ahora estamos en un proceso de apelación, pero todavía no me han dado los resultados, desde el 17 de junio que se celebró el juicio. Hoy quiero ir a ver a la abogada para ver cual es la situacion del caso”, aseguró.

Brenda Díaz es una mujer trans que ha sido enviada a una prisión de hombres, con todos los riesgos que eso significa. “Ella me cuenta poco porque sabe que yo sufro demasiado, pero se que ha tenido dos problemas en la cárcel, y uno fue por intento de violacion. Ella se siente muy deprimida, mal, hoy se siente peor porque la rasparon más todavia, me dijo: mamá no quiero ni que me veas así, El 29 de julio tengo la próxima visita”.

Ana María denunció que después de las protestas del 11 de julio no le entregaron ni siquiera la ropa que llevaba puesta Brenda. Es un vestido, y lo tienen guardado como prueba “porque dicen que ella se vistió de mujer para burlar a las autoridades, pero eso no es cierto, ella se viste de mujer desde los 12 años, y siempre se ha maquillado”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.