MIAMI, Estados Unidos. — Este lunes cumplió 48 horas en huelga de hambre Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat (17 años), uno de los adolescentes presos en Cuba por manifestarse el pasado 11 de julio.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, la mujer volvió a reclamar justicia en favor de su hijo, quien se encuentra recluido desde hace cuatro meses en la en la Prisión de Menores de Occidente.

“Estoy con mareos y un inmenso dolor en el estómago, pero firme con mi corazón de que voy hasta las últimas consecuencias. Estoy ingiriendo agua, tuve la necesidad de hacerlo porque estoy tomando medicamentos para el asma, que tengo una crisis que no puedo ni hablar casi”, comentó Farrat Guillén.

La madre del joven mantiene la huelga de hambre en su vivienda e informó que tiene montado un operativo de vigilancia en los alrededores de la misma.

“Desde el fin de semana tenemos vigilancia, alrededor de mi casa y en la esquina, pero nadie se ha pronunciado, ni tampoco alguna autoridad nos ha visitado. A este gobierno le da lo mismo dejarme morir”.

Pese a las dificultades propias de una situación de esa naturaleza, Bárbara Farrat Guillén asegura estar recibiendo el apoyo de muchas personas.

“Yo logré comunicarme con el muchacho que propuso la idea, y me eché a llorar por sentir una emoción tan grande, de que les duela tan grande mi caso y lo vivan. Me dejaron sin palabras y muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando tantas personas”, apuntó.

La madre dijo a Radio Televisión Martí que se mantendría firme en el reclamo de libertad para su hijo.

“Yo lo que estoy demandando, y voy a seguir demandando, es la libertad de mi hijo, y voy hasta las últimas consecuencias”.

Jonathan Torres Farrat es uno de los catorce niños detenidos a raíz de las protestas del pasado 11 de julio que continúan recluidos en la Isla.

Además de Torres Farrat se encuentran en prisión Leosbany Giménez Guzmán, Rubén Alejandro Parra Ricardo, Brayan Piloto Pupo, William Chenier Ríos Arrieta, Alexander Morejón Hernández, Brandon David Becerra Curbelo, Kendry Miranda Cárdenas, Lázaro Noel Urgelles Fajardo, Nelson Néstor Rivero Garzón, Rowland Jesús Castillo Castro, Yanquier Sardiñas Franco, Yerman David Gutiérrez Dueñas y Emiyoslan Román Rodríguez, todos menores de 18 años cuyos casos, hasta hace pocas semanas, no ocupaban focos mediáticos.

