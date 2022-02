MIAMI, Estados Unidos.- Mirexis Cala Navarro es una joven cubana, madre de una niña pequeña, que fue expulsada de su trabajo y ahora sobrevive vendiendo parte de la leche de su hija para poder comprar otros alimentos.

Cala Navarro, residente en Baracoa, provincia de Guantánamo, trabajó por meses en el enfrentamiento a la COVID-19 en su territorio, hasta que un día, sin previo aviso, fue despedida.

“De un día para otro me cancelaron el trabajo, les pedí que me pagaran los días que estuve trabajando y me debían, lo hicieron, pero no me dieron el seguro que me correspondía”, denunció ante las cámaras de Palenque Visión.

La joven asegura que ha ido varias veces a ver al trabajador social que la atiende, pero “me dice que no hay empleo, que no hay nada, siempre me inventan algo. Desde que mi niña cumplió el año estamos en esta situación”.

Cala Navarro pidió ayuda a varios directivos de Baracoa y se presentó en las entidades del gobierno con el objetivo de encontrar trabajo y recibir ayuda para mejorar las condiciones de su vivienda, sin embargo, hasta el momento nadie ha escuchado sus reclamos.

“He ido al gobierno, a vivienda, he visto a todo el mundo. Me pelotean desde que estaba embarazada de mi niña, ahora volví a hablar con el delegado, que conoce mi situación, me dijo que le diera hasta el martes de la semana pasada, y nada pasó. Mi casa se moja cada vez que llueve, no tenemos televisor, y mi hija está descalza”, lamentó.

“Me han dicho de hacerme una casa, que si no es donde mismo está la mía me buscarían un lugar para mandarme, pero siempre es una mentira y un cuento y no se resuelve”.

Mirexis habló ante las cámaras del trabajo que pasa para alimentar a su hija, es por ello que en muchas ocasiones se ve obligada a vender parte de la leche de la pequeña para comprarle otros alimentos y así subsistir.

“Dejé de estudiar cuando salí embarazada, llegué a tener mi casa porque mi papá me la dio. Ahora, ya que no me han dado la oportunidad de trabajar tengo que hacer cosas que no debería hacer. Mensualmente tengo que vender algunas cosas para comprar otras. Y este gobierno no me ha ayudado nada”, sentenció.

