MADRID, España.- Anyta Cardoza, una madre cubana residente en Playa Baracoa, provincia de Artemisa, denunció a través de redes sociales que se siente “impotente” y “dolida”, pues su hija llevaba más de cuatro días sin comer.

Como muchas familias en Cuba, ella perdió los pocos alimentos que tenía debido a los días sin corriente eléctrica que ha estado el país por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, según “explicación” del régimen, por las afectaciones del huracán Ian.

“¿Hasta cuándo va a ser el abuso? ¿Hasta cuándo se van a quedar callados? ¿Acaso no tienen sangre en las venas? ¿Ustedes no sienten el sentir de sus hijos, los mosquitos, el dengue, el calor, la miseria, el hambre? Díganme ustedes qué es lo que sienten cuando en medio de la noche en un apagón escuchan a los niños llorando. Díganme ustedes qué sienten cuando no tienen un plato de comida que llevar a la mesa para que sus hijos coman”, expresó esta madre desde su perfil de Facebook.

Cardoza agregó que protestar “no se trata de política”, sino de “empatía”. “Se trata de sentir el pesar de miles de cubanos que están sufriendo por culpa de un ESTADO FALLIDO O DICTADURA que se encarga de implantar el miedo y el terror con esbirros dispuestos a machucar a su mismo pueblo”.

Tras mencionar “el estrés” con el que está viviendo, dijo sentir admiración por “todas esas madres y padres que salen a defender los derechos de sus hijos sin temor a las fuerzas que nos oprimen”.

Desde el pasado jueves y hasta este lunes se han registrado en el país al menos 55 protestas, debido a los largos apagones que han hecho que cientos de familias cubanas perdieran la comida que tanto les costó comprar.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.