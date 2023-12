LA HABANA, Cuba. – La joven cubana Yaniela Carrillo San-Juan, de 24 años y madre de tres menores, denunció en conversación con CubaNet que las autoridades del municipio Boyeros amenazan con desalojarla de la vivienda que hace poco más de ocho meses habita y en la cual irrumpió “ilegalmente”.

“Hace unos días vinieron el director de Albergues y el coordinador de Construcciones del municipio Boyeros para decirme que me van hacer una extracción [desalojo], que venían a traer a unas personas que supuestamente vivirán en mi casa y que a mí me van a poner en un cuarto de albergue que acabo de ir a ver y donde a duras penas me cabe una cama”, denunció la joven.

El inmueble que ocuparon la joven y sus tres hijos, en el reparto El Trigal, llevaba dos años cerrado. Actualmente no cuenta con instalación eléctrica ni con agua potable.

Entrada del inmueble que ocupa actualmente la joven (Foto de los autores)

“Me amenazaron con llevarme a prisión como consecuencia de mis actos o con botarme para la calle con mis hijos”, aseguró la joven.

Carrillo San-Juan ha presentado su situación ante diferentes instituciones gubernamentales en busca de ayuda. Sin embargo, asegura que solo ha recibido “mentiras” y “peloteo”, por lo que decidió introducirse en el inmueble que ocupa actualmente.

“Fui primero al Gobierno [de Boyeros]. La respuesta fue que no había vivienda ni ayuda económica ni nada. Fui al Partido [de Boyeros] y lo que me dijeron fue que me tenían que atender en el Gobierno. Fui a la Asamblea Nacional y me dieron la misma respuesta. Estuve meses yendo al Gobierno y a ningún funcionario le importó que estuviera allí con los niños sin comer; nunca me podían atender”, precisó la entrevistada.

Carrillo San-Juan asegura que para ser atendida tuvo que recurrir a la protesta frente a la sede del Gobierno municipal, donde finalmente la atendieron y le ofrecieron dos locales que están “en medio de la nada”.

“Me dijeron que me iban a dar vivienda. Me llevaron para una antigua vaquería después de Expocuba; pero allí no había ni las más mínimas condiciones para vivir y por supuesto que me negué a aceptar aquello”

“Luego me llevaron para una fábrica abandonada que está después de El Rincón. Aquello no tenía ni techo, por lo tanto tampoco lo acepté. Entonces empecé a buscar por mis medios hasta que llegué aquí y me metí en esta casa, que no es que esté buena, pero está mejor que lo que me han ofrecido”, explicó Carrillo San-Juan, madre de dos niños y una niña de uno, cuatro y seis años de edad, respectivamente.

Uno de los locales que le ofrecieron como vivienda a la joven y sus tres hijos menores: una antigua fábrica (Foto de los autores)

Sin embargo, la situación de vivienda no es el único problema que golpea a esta madre cubana, que solo recibe 4.700 pesos por concepto de asistencia social.

“Es triste y duro cuando uno de los niños me dice ‘mamá, tengo hambre’ y yo no tengo nada que darle. Estoy sobreviviendo gracias a algunas madres que me han ayudado, cuando pedí ayuda en redes sociales”, dijo la entrevistada.

Numerosas madres cubanas han optado en los últimos tiempos por irrumpir en locales y casas abandonadas para resolver por sí mismas su situación de vivienda.

