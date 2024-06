LA HABANA, Cuba.- “Los tres cuartos de la casa se están cayendo, estoy viviendo en lo que era el comedor de la casa”, explicó ante las cámaras de CubaNet la cubana Yuleymi Valdés López, quien lleva cuatro años esperando por la ayuda que le prometieron las autoridades.

El inmueble, ubicado en la calle Churruca 414 entre Daoiz y Velarde, municipio Cerro, ha sufrido tres derrumbes parciales en el área de los dormitorios. Todos los integrantes de la familia viven hacinados en la cocina del hogar.

“Aquí tengo la cama”, comenta, mientras señala a un costado de la cocina y añade: “Mi mamá duerme en este sofá de madera que mira en las condiciones en que está, pero imagínate, aquí en la cocina no cabe otra cama”.

Tras los desplomes, cuenta Valdés López, madre de un menor de cuatro años, que ha pedido ayuda a la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro, pero sus funcionarios solo le han pedido esperar “o si no me dicen que tumbe lo que queda de techo yo misma”.

La joven, que padece desde niña de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) –un cáncer de la sangre y la médula ósea–, agregó que también ha solicitado ayuda en “Atención a la Mujer y a las Familias”, a los “Trabajadores Sociales” del Cerro.

Sin embargo, sentenció: “Lo único que hacen es pelotearme de un lugar para otro y nunca me han resuelto nada”.

Agregó que cuando llueve el inmueble se llena de agua de un extremo otro, producto de las filtraciones que tiene “el poco techo que le queda a la casa”.

“Tengo un estrés diario… y a nadie le interesa nada. Vas a todos lados y no les importa, es como si dijeran: ‘vive ahí, jódete, mátate ahí en lo que te tocó’”, lamentó la mujer.

Asimismo, dice sentirse cansada de que las autoridades ignoren los problemas del cubano de a pie, que aseguró, “son muchísimos”.

“Somos muchos los cubanos de a pie que estamos necesitados del Estado. Yo no tengo familia que me mande nada de afuera (otros países); yo estoy luchando sola con mi hijo”, dijo.

¿”Nadie está desamparado?”

La mujer cuestionó la “propaganda” que lleva a cabo el régimen de la Isla y que constantemente emite por sus medios oficialistas, donde asegura que en “Cuba nadie está desamparado”.

“Yo no sé cuáles son las madres que ellos (los funcionarios del gobierno) han ayudado, a mi casa no ha venido nadie a pesar del peligro al que me expongo con mi hijo porque esto en cualquier momento se cae”.

“Yo no he escuchado decir a una sola madre, aquí en La Habana, que la hayan ayudado en una situación como esta. Los cubanos no vivimos como seres humanos, vivimos como animales en una granja”, agregó Valdés López.

