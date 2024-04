LA HABANA, Cuba. – Letty Leidy Rodríguez Herrera, una madre cubana residente en el municipio villaclareño de Encrucijada, denunció al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) por no cumplir desde “hace meses” con la dieta médica correspondiente a una de sus hijas, quien padece de galactosemia (enfermedad hereditaria que se debe a la falta de una de las enzimas necesarias para metabolizar el azúcar de la leche).

Rodríguez Herrera, quien es madre de cuatro niños, se plantó “desesperada” el pasado 5 de abril en la sede del Gobierno de su municipio para exigir a las autoridades los productos correspondientes a la dieta médica de su hija Melody, de 12 años de edad.

“Hace casi cuatro años no recibe vegetales; hace un año y cuatro meses que no recibe pollo y hace dos meses que no recibe ni malanga ni huevos”, explicó Rodríguez Herrera a CubaNet.

“No hay respuesta para mi niña; les dije [a las autoridades locales] todo lo que estaba sucediendo con ella, pues aparte de la galactosemia tiene retraso mental y está desnutrida”, agregó.

Según contó la joven madre, el director municipal de Bienestar Social y dos trabajadoras de Comercio y Gastronomía, también de Encrucijada, le dieron “para callarla” una jaba con malangas, arroz, 10 huevos y “unos pepinos”.

La mujer ha sido amenazada en varias ocasiones y chantajeada por reclamar los derechos de su hija a través de publicaciones constantes y directas en las redes sociales.

“Fui citada a la PNR por la Seguridad del Estado, que me ofreció trabajar para la Policía y, si no lo hacía, me metían presa. Me amenazaron, me dijeron que me iban a dar un dinero mensualmente para que le comprara los alimentos a mi niña. Tengo pruebas, tengo escritos, fui y se los presenté a dos abogadas y ellas no hicieron nada”, añadió.

En enero de este año, Rodríguez Herrera denunció a la Seguridad del Estado de Villa Clara por amenazarla y darle a escoger entre dos opciones: ir presa o colaborar.

A Letty Leidy Rodríguez Herrera el Estado le paga una pensión de 5.860 pesos que, según asegura, no le alcanza “ni para comprarles el pollo a sus hijos”. “Aparte de eso también hago dulce de coco, lucho, guapeo, pero en este país hay mucha hambre, mucha necesidad y no me alcanza, no doy abasto”, enfatizó.

“Yo no me voy a callar, no me van a hacer callar; siempre voy a estar luchando por mis niños”, aseveró la mujer.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.