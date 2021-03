LA HABANA, Cuba. – “No entiendo por qué el gobierno no ayuda a las madres solteras como yo”, se pregunta Yanelis Beatriz Torres Pedro, una cubana a quien las autoridades gubernamentales le han negado amparo a pesar de la difícil situación que enfrenta para alimentar a sus hijas en medio de la llamada “Tarea Ordenamiento”.

En entrevista concedida a CubaNet, Torres Pedro, madre de dos niñas de cinco y ocho años, denunció que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del municipio capitalino de Guanabacoa, donde reside, se negaron a ofrecerle ayuda económica alegando que ella podía “ponerse a trabajar”.

“(Me dijeron) que no podían ayudarme porque yo tenía cuerpo para trabajar, algo que no entiendo porque (Miguel) Díaz-Canel dijo que las madres solteras que tienen dos y tres hijos (el gobierno) tenía que ayudarlas. No entiendo que aquí en Guanabacoa no dan ninguna ayuda”, se quejó.

La entrevistada refiere que no tiene cómo sustentarse económicamente puesto que no puede dejar solas a sus dos hijas para ir a trabajar.

“Me siento muy mal, estoy desamparada y estoy sufriendo que mis hijas estén con hambre y que no les pueda dar nada (de comer)”, lamentó.

Según Torres Pedro, su situación empeoró aún más a raíz de la implementación de la llamada “Tarea Ordenamiento”, que provocó un alza en los precios de los alimentos y en los productos de primera necesidad.

“En muchas ocasiones he tenido que vender algunos de los productos que me dan en la canasta básica para poder comprar otros, pero todo es muy caro ahora y no sé cómo vamos a sobrevivir sin dinero”, señaló.

“Gracias a una vecina que me ayuda en lo que puede, mis hijas no se han quedado sin comer. En varias ocasiones le ha ofrecido un plato de comida y es a ella a la única que tengo que agradecerle. Después se llenan la boca en la televisión en decir que la Revolución no deja a nadie desamparado; esta gente son tremendos caras duras”, aseguró Torres Pedro.

Durante 2020 varias madres cubanas denunciaron, fundamentalmente en redes sociales, la falta de apoyo del régimen de la Isla ante la escasez y las dificultades que afrontan, agravada desde el comienzo de la pandemia.

Una de ellas fue Roxana Martínez Romero, que contó ante las cámaras de Cubanet la difícil situación económica que afrontaba junto con su hijo Jonathan David, un niño que quedó inválido debido a una mielomeningocele.

De igual forma, otra cubana identificada como Ketty Méndez, madre de una niña que padece de autismo severo, denunció en redes sociales la falta de ayuda por parte del régimen cubano y además cuestionó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por pedir donaciones de dinero al pueblo durante la pandemia de coronavirus.

