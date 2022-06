MIAMI, Estados Unidos.- La joven cubana Amelia Calzadilla desató su frustración contra los dirigentes del país a través de una directa en Facebook, en la que culpó inicialmente al ministro de Energía y Minas, Nicolás Liván Arronte Cruz, de las altas sumas de dinero que debe pagar mensualmente por el servicio eléctrico.

En el video, transmitido este jueves y de poco más de ocho minutos, Calzadilla explicó que, desde julio de 2021, cuando el gobierno cambió las tarifas de la electricidad en el país, ella paga en su casa 6 000 pesos de corriente, entre otras cosas porque no puede cocinar con gas “porque hace 10 años, los edificios que hicieron en Calzada de Buenos Aires y Consejo Arango ni al ministro de Energía y Minas ni a nadie le importó que tuvieran gas”.

Calzadilla, madre de tres niños en edad escolar en la isla, volcó la frustración que le provoca los altos precios de la electricidad en un país donde los salarios malamente pueden pagar la comida familiar.

“¿Los recursos no son del pueblo?”, se cuestionó, “no es eso lo que dice la empresa estatal socialista. Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes. Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra ministro, significa funcionario público que sirve a los demás”, dijo visiblemente angustiada.

“En julio del año pasado yo pagué 6 000 pesos de luz. En mi casa me quitan la luz todos los miércoles, mis hijas, que están en edad escolar, dejan de ir a la escuela porque no tengo con qué cocinar, porque la empresa de gas no me da el servicio, ni de gas manufacturado ni de gas licuado”, expresó.

“Yo no estoy culpando a la gente de abajo, a la gente del municipio Cerro, yo estoy culpando aquí a los que dirigen”, agregó, “porque tú, ministro de Energía y Minas, que tienes los bolsillos llenos con el salario del pueblo, en tus manos está resolver este problema”.

La joven aseguró que “ya no me interesa que venga a búscame la policía o el DTI, no me importa porque yo no le robo a nadie ni vivo con lo que me da nadie, estoy hasta la coronilla”.

Calzadilla, que de acuerdo a la descripción de su perfil en Facebook estudió Lenguas Extranjeras, dijo que en cualquier momento se enferma de los nervios porque sus hijos no tienen comida, zapatos o medicinas, y tiene que esperar por la ayuda de su familia en el exterior para vivir dignamente.

“Díaz-Canel, dijiste que ibas a vender el dólar a una moneda única de 24 pesos, y hoy yo pago el dólar a 110 pesos cubanos para que mis hijos lleven merienda a la escuela. Saben qué, no van a estudiar más, y no me importa. Ven a llevarme presa”.

Contra el dictador cubano continuó, y le criticó la rapidez con la que solucionó la tragedia del Saratoga. “¿Cómo es que están levantando hoteles?”

“Bruno, tu pincha es resolver el problema, no girarte para el pueblo, no me voy a girar más para mis hijos a decirles que no hay medicinas. Lis, tu opinión no cuenta, tu nieto no me importa, tu vida no me importa, si amas a Díaz-Canel o no, no nos importa”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.