MADRID, España.- La madre del menor Jonathan Torres Farrat, Bárbara Farrat Guillén, denunció que ella y su hijo encarcelado por las manifestaciones del 11J, están siendo acosados por la Seguridad del Estado cubano.

En conversaciones con Cibercuba, Bárbara Farrat explicó que han amenazado al joven de 17 años para que le dijera que dejara de hacer publicaciones en redes sociales sobre la situación de su hijo.

Explicó que su vista a Jonathan Torres el pasado martes, en la cárcel Jóvenes de Occidente, estuvo “chequeada” todo el tiempo por un agente de la Seguridad del Estado.

Bárbara Farrat también habló de su preocupación por la salud del niño: “Mi hijo está enfermo, mi hijo padece hace dos años de la presión y de tantas presiones altas mi hijo tiene afectado el corazón. Gracias a todas las entrevistas, a que no me he callado desde el primer momento que lo tenían en instrucción, gracias a esto yo logré que le pasaran el medicamento porque ni el medicamento se lo querían pasar”.

“Ellos no están jugando solamente con la libertad de mi hijo, están jugando con la vida de mi hijo”, agregó.

Farrat Guillén está detenido desde el 13 de agosto, acusado de desorden público, desacato, y atentado.

Según el abogado que lleva el caso, no tienen pruebas suficientes para procesarlo, por lo que ella está preocupada por el tiempo que pueda estar recluido, indicó.

“Temo que se pudra por el tiempo que a ellos les dé la gana en la cárcel, como escarmiento”.

La madre del menor concluyó sus declaraciones agradeciendo a todos los que se han solidarizado con su situación, y llamó a todas las madres cubanas que tienen a sus hijos detenidos “a luchar, a no quedarse calladas”.

Bárbara Farrat Guillén había convocado el pasado domingo, a través de su perfil de Facebook, un ayuno de 24 horas por la liberación de su hijo y de todos los encarcelados de manera arbitraria tras las manifestaciones del 11 de julio en Cuba.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.