MIAMI, Estados Unidos. – La madre cubana Ismary Guzmán Caraballo, que perdió todas sus pertenencias en un incendio hace varios meses, agradeció al exilio y a todos los cubanos que ayudaron a enviar una ayuda de 2 000 dólares para ella y sus hijos.

Madre de cuatro hijos, Guzmán Caraballo ha vivido un calvario desde que su esposo, principal sustento económico de la familia, fuese ultimado a balazos hace varios meses. Sin embargo, el apoyo de la comunidad cubana en Estados Unidos ha logrado llevar esperanza a la joven.

“Agradezco a Otaola y a toda la gente que me ha ayudado para que mis hijos tengan sus cositas de nuevo, no pensaba recuperar lo que perdí”, dijo Guzmán Caraballo, visiblemente emocionada.

Fue el presentador Alexander Otaola quien, luego de que saliera a la luz la historia, inició una campaña de recolección de fondos para ayudar a la joven y sus hijos en Cuba.

“Es otra muestra más de lo que podemos hacer cuando tenemos un objetivo, ayudar a los nuestros”, dijo Otaola en su programa de Facebook Live.

Desde la muerte de su esposo, que falleció tras recibir cuatro disparos, la vida de Guzmán Caraballo se llenó de angustias. Su principal sustento económico no estaba para darles techo y alimentación a sus hijos, una situación con lo que tuvo que lidiar ella sola.

“Me quemaron la casa, quizás los mismos que mataron a mi esposo, algo que nunca se supo, pero la realidad es que me quedé sin nada. Tuve que vender mi ropa, el pelo, todo lo que pude para poder darle de comer a mis niños, pues nunca más he podido trabajar para poder atenderlos, y ya no puedo más”, declaró Guzmán Caraballo a CubaNet hace algunas semanas.

Pese a la delicada situación que debió enfrentar, las autoridades de Cuba también le retiraron a Ismary la ayuda que le ofrecían de 165 pesos, unos seis dólares. El dinero formaba parte de la chequera que recibía cada mes por ser un caso social.

“Gracias a Otaola y a los cubanos que pudieron ayudar para que los niños aquí tuvieran tener algo porque, de verdad, se les quemó todo. Todo”, apuntó Danay Guzmán Caraballo, su hermana.

Ahora, con la ayuda recibida, la joven podrá recuperar y adquirir varios medios imprescindibles para la crianza de sus hijos y la mejora de su calidad de vida.