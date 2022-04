GUANTÁNAMO, Cuba. — La guantanamera Raisa Consuegra Pérez, quien tiene bajo su guarda y cuidado a cuatro hijos menores de edad, denuncia la difícil situación que está pasando para obtener los materiales necesarios para construcción de su vivienda.

A Yasnay Sans Consuegra, hija mayor de Raisa, a los pocos años de nacida se le detectaron varias patologías crónicas que afectan severamente su vida: Lupus Eritematoso sistémico, Trombopatía, Glomerulopatía e Hipercalcemia a la que luego se le sumó una hipertensión arterial. Debido a esos padecimientos, el médico expresó que Yasnay debía tener condiciones de vida adecuadas para poder sobrellevar su condición clínica de la mejor manera.

La familia Consuegra residía en la localidad de Cecilia, un poblado perteneciente al municipio cabecera, pero la vivienda no tenía las condiciones necesarias que había prescrito el médico para que Yasnay pudiera convivir con sus enfermedades.

Luego de que Raisa pasara algunos años realizando trámites en varias instituciones del gobierno donde solicitaba ayuda, incluyendo denuncias en redes sociales, en 2018, el gobierno provincial de Guantánamo le otorgó un terreno en el Reparto Obrero y un subsidio constructivo de 86 000 pesos para la construcción de una casa que reuniera las condiciones adecuadas.

Desde que le fuera otorgado el terreno y el subsidio, esta familia guantanamera ha hecho varios esfuerzos por comprar los materiales necesarios para la construcción de su vivienda. Sin embargo, cada vez que van al rastro se acaban los materiales y no logran alcanzar a comprar todo lo que necesitan.

Raisa dice que al menos en tres ocasiones que expendieron materiales se quedó sin poder obtenerlos debido a la poca disponibilidad de estos. La madre se personó en tres ocasiones en el gobierno provincial para ver si le podrían priorizar su caso. La primera vez le dijeron que debía de esperar a que tuvieran la disponibilidad suficiente de materiales en la provincia y en las otras oportunidades no la atendieron alegando que debía sacar una cita previa.

“Llevo más de un año viviendo en una facilidad temporal que he hecho con mis propios medios en el terreno que me otorgaron, pero que no tiene condiciones. Debido a la lluvia y a la humedad se me echó a perder el único asiento que tenía y un armario que me regaló una amiga”, lamentó.

“¿Dónde tengo que ir para solucionar esta situación? Si desde al año 2018 se me aprobó un subsidio, ¿dónde están los materiales para construir mi casa? Siempre que me dirijo al rastro me dicen ´¡si había, pero se acabaron! Y nunca me dan respuestas”.

