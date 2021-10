GUANTÁNAMO, Cuba. — Jazmín María Sed González es una madre guantanamera de 30 años de edad que está en estado de gestación (7 meses) y que ha pedido ayuda al gobierno para resolver la difícil situación que presenta con su vivienda.

La mujer tiene cuatro hijas menores de edad. La mayor tiene 11 años y su madre la ha enviado a vivir con el padre debido al hacinamiento en que se encuentran; la siguiente tiene 10 años; la tercera siete años y la última apenas llega a tres años.

Sed González residía anteriormente en la casa de su abuela materna, ubicada en la parte centro de la ciudad. Sin embargo, su núcleo familiar creció, se redujo el espacio y tuvo que ir a vivir a la casa de una tía en la calle 2 oeste, entre Aguilera y Prado. Esta vivienda, que es donde reside actualmente, tampoco tiene las condiciones adecuadas para la convivencia con su familia.

Aunque la casa es de mampostería, no tiene terminación ni los metros cuadrados necesarios para toda la familia. Este inmueble cuenta con un solo cuarto, una cocina y un baño y tiene piso de cemento. El techo es de pedazos de tejas de fibrocemento y otros materiales de desechos. La cubierta está en mal estado y cuando llueve el interior de la vivienda se moja.

Por la parte trasera de la casa pasa una zanja que es el desagüe de aguas albañales de esa zona. Cuando llueve esta se desborda e inunda parte de la casa, contaminando la vivienda y poniendo a sus moradores en riesgo de contraer alguna enfermedad.

En varias ocasiones esta joven ha recurrido a las instituciones del estado solicitando que le terminen la vivienda o que le asignen una con las condiciones de habitabilidad necesarias para ella y su familia.

Jazmín ha visitado el Poder Popular Municipal y Provincial y los trabajadores sociales con el objetivo de pedir ayuda para que le resuelvan su situación de vivienda, pero hasta el momento solo le ha recibido evasivas.

En la sede de los trabajadores sociales le dijeron que no podían construirle una casa; en el gobierno municipal que no es el único caso existente y que no tienen recursos para darle alguna solución a corto plazo; y en el gobierno provincial le dijeron que debían ver qué determinación le encontraban a su caso.

“¿No entiendo en que me está ayudando esta revolución?”, se pregunta Jazmín, y agrega: “El presidente Díaz-Canel dice que hay que ayudar a las madres con más de tres niños. Yo tengo cuatro niñas, estoy embarazada y no veo una ayuda económica ni en materia de vivienda. Tampoco veo intención del gobierno de ofrecerme ayuda”.

“Yo necesito que me ayuden, que me busquen un techo para vivir con mis hijas porque no tengo donde vivir con mi familia y no puedo vivir debajo de un puente. ¿Dónde me voy a meter con todas mis niñas? Realmente no sé qué voy a hacer. En la televisión se ha visto que en La Habana ayudan a las madres en mi situación. ¿Por qué aquí en Guantánamo no pueden hacer algo al respecto?“, agregó la joven.

En 2019 el régimen cubano creó un plan nacional para contrarrestar el envejecimiento poblacional. El proyecto incluía la remodelación, terminación o construcción de viviendas a madres con tres o más hijos menores de 12 años de edad que no tuvieran solvencia económica para enfrentar los problemas con la infraestructura de sus hogares.

Guantánamo es la provincia con mayores problemas de fondo habitacional en el país ya que alrededor de la mitad de sus viviendas están en mal estado o necesitan reparación. Asimismo, es el territorio con menos desarrollo económico en toda la Isla.

Cabe señalar que en medio de la crisis económica e inflacionaria que atraviesa el país es casi imposible que un trabajador cubano pueda construir o reparar una vivienda por sus propios medios debido a los elevados precios de la mano de obra y de los materiales de construcción.

