MIAMI, Estados Unidos. ─ El humorista cubano Luis Silva realizó fuertes críticas este al portal digital Cubadebate luego de que el medio oficialista se hiciera eco de declaraciones del Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, donde se culpaba al embargo estadounidense del desabastecimiento en la Isla.

Silva, quien encarna al personaje de Pánfilo en el programa Vivir del Cuento, de la Televisión Cubana, aseguró en redes sociales que es el propio régimen cubano quien prohíbe a sus ciudadanos el libre ingreso de bienes y mercancías al país.

Ante la aseveración del funcionario, quien calificó al embargo como el “principal obstáculo” para el desarrollo de la Isla y una “violación derechos humanos del pueblo”, Silva respondió:

“Los dos bloqueos. Aclárenlo. El interno, sobre todo, que jode como loco. Yo, que he viajado a EE.UU., les informo al que no lo sabe que usted puede traer lo que le dé la gana desde allí. Puedo mandar, si quisiera, un contenedor de paquetes de café, o de pomitos con especias, de latas de pintura, etc. Ni Biden, ni Donald Trump, ni el Pentágono, ni el Departamento del Tesoro se meten en eso. Lo repito para que quede claro: el ciudadano cubano puede sacar de EE. UU. lo que le dé la gana”, comentó el humorista en la cuenta de Facebook de Cubadebate.

Luis Silva también cuestionó al régimen cubano por limitar la entrada de bienes a Cuba con restricciones que afectan a la propia economía de la Isla.

“¿Quién no permite que tú entres lo que te dé la gana? ¿Quién limita la cantidad de café, de comida, de piezas de autos (que no hay en ningún lado y que aquí no se fabrican) que puedes entrar? ¿Es el bloqueo? No. Es la Aduana Cubana, que responde al gobierno cubano. Y sé que todos los países controlan los productos que entran, porque deben cuidar su economía. Pero tú no puedes controlar lo que no tienes. Deja que el que viaje traiga 1 000 paquetes de café y cóbrales un impuesto en divisas, y ya. Si lo quiere vender, que lo venda. Y habrá menos matazones para comprar café, por poner un ejemplo”.

