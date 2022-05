LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión Combinado del Este, ubicado en la capital de la isla, el prisionero de conciencia Luis Robles Elizástegui denunció los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fue sometido en esa instalación durante la jornada del 1ro de mayo.

El joven informático explicó que desde la víspera del 1ro de mayo la guarnición estaba acuartelada con el consiguiente ajetreo de guardias transitando por los pasillos, por lo que él se desveló y se sentó en su cama a fumar un cigarro. Alrededor de las 2 de la madrugada los militares le ordenaron permanecer acostado, a lo que él contestó que estaba en la cama, sentado, y que no era un robot para estar acostado.

La respuesta de los militares fue llevarlo esposado para una oficina con el “reeducador”, teniente Ramoncito, el teniente Sierra, jefe de instrucción (investigación) penal, dos tenientes coroneles y un agente de la Seguridad del Estado cuyo nombre desconoce, los cuales procedieron a increparlo y adoctrinarlo, esposado, hasta la hora del desfile por el 1ro de mayo (aproximadamente las 7 de la mañana), cuando lo ubicaron delante de un televisor para obligarlo a ver el evento.

El joven guantanamero explicó a CubaNet que a las 5 de la tarde de ese mismo día 1ro de mayo los represores lo llevaron a otra oficina, lo obligaron a desnudarse (o si no, lo harían ellos “a la fuerza”) y lo retrataron desnudo de cuerpo entero.

El prisionero de conciencia enfatiza que ya lo amenazaron con llevarlo a una corte disciplinaria. “Se están yendo a los extremos para obligarme a ripostar y así poder aumentarme la condena”, subraya. “Cuando me tratan de dar charlas siempre me dicen que estoy equivocado y yo les respondo lo mismo: ‘Mis ideas no me las cambian, yo quiero vivir en democracia y así no es el país que quiero para mi hijo’”, concluye.

