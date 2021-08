MIAMI, Estados Unidos. – Desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay (Artemisa), donde se encuentra detenido, el artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara convocó a participar en el proyecto de arte “Carta de renuncia”, de acuerdo con un post publicado este miércoles en el perfil de Facebook del líder del Movimiento San Isidro (MSI).

“Hoy 11 de agosto se cumple un mes de la detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara por ejercer su derecho a la libertad expresión. Sin embargo, su capacidad de crear no se ve frenada ante la injusticia. Desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Cuba, Alcántara convoca a participar en el proyecto de arte CARTA DE RENUNCIA”, reza el post publicado por el administrador de la cuenta del artivista.

Más adelante, especifica que “el objetivo de este proyecto es poner a disposición de Miguel Díaz-Canel un total de 10 cartas para que él elija una y renuncie a la presidencia de Cuba para facilitar/acelerar la transición de poder en la Isla, co-creando un espacio de imaginación colectiva”.

De acuerdo con la nota, Otero Alcántara “toma como premisa la proyección del escritor Julio Verne cuando imaginó el submarino sin que aún este existiera. Sigue el curso de esa matemática que maneja secretamente el ser y se pregunta: ¿Existe aquello que duerme detrás de los ojos?”.

Las bases para participar son redactar una carta de renuncia en nombre del gobernante cubano, ser de nacionalidad cubana independientemente del país de residencia y ser mayor de edad.

“Se recibirá máximo una carta por persona y una selección de estas cartas serán difundidas en la página oficial del artista Luis Manuel Otero Alcántara, la página de Facebook del Movimiento de San Isidro, así como en medios de arte y de prensa”, especifica la convocatoria.

Asimismo, los trabajos deberán tener un máximo de 500 palabras y ser enviados a la dirección de correo electrónico [email protected] en formato PDF, entre el día 10 y 22 de agosto de 2021, bajo la descripción “Carta de renuncia” más nombre o pseudónimo del autor.

Otero Alcántara fue arrestado el propio 11J, poco después que estallaran las multitudinarias protestas que sacudieron a la Isla ese día. “El 11 de julio él sintió la emoción de la libertad, de un pueblo unido en la calle, digno y por eso salió”, escribió en su perfil de Facebook la curadora de arte Anamely Ramos.

Fuentes a las que tuvo acceso CubaNet confirmaron que el líder del MSI fue detenido en las inmediaciones del Hotel Sevilla, en el municipio de Habana Vieja. Minutos antes de ser arrestado, el artivista había advertido que saldría a la calle a manifestarse contra la dictadura.

“Familia, ahora mismo se calentó esta talla. Toda Cuba está en la pista. (…) Todo el mundo para la calle. Yo me voy para el Malecón, me cueste lo que me cueste. Ya está bueno de presos políticos, queremos democracia. Me voy para el Malecón”, dijo Otero Alcántara en una transmisión en directo a través de Facebook.

Tras su detención, trascendió que líder del MSI sería acusado por los supuestos delitos de atentado, resistencia y desacato.

El pasado jueves se conoció que su abogado, Clemente Morgado, había podido visitarlo en la prisión de Guanajay. De acuerdo con la curadora de arte Claudia Genlui, Otero Alcántara trasladó al abogado su preocupación por el proceso judicial en su contra, aunque aseguró mantenerse bien de salud y de ánimo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.