MIAMI, Estados Unidos. – Este lunes se conocieron las primeras declaraciones del artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara desde que fue encarcelado el 11 de julio de 2021 por intentar unirse a las protestas que se extendieron a lo largo de la Isla ese día.

Desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en un mensaje de voz publicado en Facebook por la curadora de arte Claudia Genlui, Otero Alcántara pidió a todos los cubanos que “no pierdan la fe en el triunfo del bien, la verdad y la libertad”.

“Quiero pedirles que apoyen el arte libre, mi arte, esté donde esté. No me dejen solo, el rumbo de Cuba no lo dejemos en manos de un dictador o en el rumbo del destino”, también pidió.

Otero Alcántara también especificó que su salud estaba “bien dentro de lo que cabe” y envió su pésame a los familiares de las víctimas de la explosión del hotel Saratoga.

Más adelante, agradeció a “todos los seres e instituciones de luz que se han preocupado y ocupado” por su “pronta libertad y la de todos los presos políticos, que a su vez es parte de la libertad de Cuba”, dijo.

“Pronto hará un año de la súper movilización de forma pacífica y sin precedentes del pueblo cubano en busca de su libertad. En este año no había dicho lo orgulloso que me siento de ser cubano y de este pueblo dentro y fuera de la Isla. Estoy seguro que la libertad llegará prontísimo, prontísimo”, apuntó.

Asimismo, dijo que era “un artista y un ser humano luchando por salir de esta prisión injusta”, pero cada día “más firme” en su amor por el arte libre y honesto. “Cada día más firme en mi amor por lo humano y por Cuba”, acotó.

“En estos meses el régimen me ha dado como única salida de prisión el exilio fuera de Cuba; de lo contrario estaré siete años en prisión”, anunció.

También rememoró los años que ha vivido, al igual que muchos de sus amigos, bajo “una persecución y represión inhumanas por parte del régimen cubano”.

“Hoy sueño que todos los cubanos del mundo de cualquier color político se reúnan en el muro del Malecón para aportar a la Cuba de hoy la solución de la dictadura, sin persecución ni malos tratos, ni prisión para ningún cubano que piense diferente”, expresó.

“En el país que sueño los hijos de Cuba no tendrán que emigrar y podrán sentirse realizados en la Isla o regresar cuando deseen (…). Sueño que el cubano no sea el enemigo del propio cubano”, también dijo.

Las declaraciones de Otero Alcántara se hicieron públicas este lunes, justo cuando el régimen anunció la fecha de los juicios contra del líder del Movimiento San Isidro (MSI) y del rapero Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), también en prisión. Ambos artivistas serán juzgados los días 30 y 31 de mayo, según informó en Facebook la activista curadora Anamely Ramos González.

