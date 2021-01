MIAMI, Estados Unidos.- El líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, aseguró que este viernes 29 de enero estará a las 12 del mediodía frente al Capitolio, para exigir respuestas a la Asamblea Nacional del Poder Popular por las agresiones del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y otros funcionarios estatales a jóvenes artistas e intelectuales cubanos el pasado miércoles en las afueras del MINCULT.

“Estaré en el Capitolio de la Habana a partir de mañana a las 12h y hasta que dimitan el ministro de cultura y el viceministro. Cuando un ministro golpea a artistas yo no me siento seguro en mi casa ni en mi país, y no me iré de Cuba!!!”, escribió Otero Alcántara en su página de la red social de Facebook.

El activista convocó además a todos aquellos cubanos que se quieran sumar a protestar pacíficamente contra las detenciones arbitrarias y el acoso policial en la isla. “Esto es para la calle por todos los abusos cometidos por la dictadura y cada cubano de adentro y fuera abusado por la dictadura. Se secó el malecón”, agregó.

Aludiendo a Hannah Arendt y a una frase popularizada en Cuba por Oswaldo Payá, Otero Alcántara, en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, convocó a “los cubanos por el derecho a tener derechos”.

“Todo el que quiera sumarse puede hacerlo” y quien pueda pasar a llevar agua o comida, es bienvenido, añadió el artista opositor.

La idea de Otero Alcántara es sentarse en las afueras del Capitolio, en la Habana Vieja, hasta que algún funcionario de la Asamblea Nacional salga a explicar la violencia ejercida contra un grupo de al menos 30 jóvenes artistas y periodistas independientes, que se manifestaban pacíficamente frente al ministerio que supuestamente los representa.

El artista asegura que va a exigir su derecho a la libertad de expresión. No se trata, dijo, de una bravuconada, sino “de un ejercicio de supervivencia. Voy a salir por mis hijos, por mis amigos y por mí”, manifestó.

Según sus palabras, “si permitimos que un ministro de Cultura agreda a artistas, mañana Díaz-Canel puede salir a fusilar”. Para Luis Manuel Otero Alcántara estos hechos no pueden permitirse, pues si un funcionario estatal agrede a artistas y mujeres que se manifiestan pacíficamente y no pasa nada, “¿qué ejemplo da a la policía?”, se preguntó. “Si Martí hubiera estado aquí, estaría hoy aquí conmigo”, aseguró Otero Alcántara.

