Luis Manuel Otero celebra su cumpleaños de vuelta a San Isidro

MIAMI, Estados Unidos.- Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, celebró la llegada de sus 33 años este miércoles 2 de diciembre en su casa, y rodeado de amigos, según publicaron algunos de sus compañeros.

El artivista fue liberado este martes 1 de diciembre por el régimen castrista, que lo tuvo retenido en una sala aislada, y vigilado por agentes de la Seguridad del Estado, en el Hospital Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo, en La Habana.

“Muchas felicidades Luis Manuel Otero Alcántara. Acabas de cumplir 33 años y te quedan muchísimo más por cumplir. Estás de cumple y de regreso en tu casa en Damas # 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto, de donde nunca debieron sacarte a la fuerza como sucedió”, escribió en la red social de Facebook el científico Oscar Casanella, junto a una foto de los dos en la Sede del Movimiento.

“Aunque Maykel Castillo Pérez, Esteban Rodríquez, Omara Ruiz Urquiola, Anamely Ramos González, Iliana Hernández, Abu Duyanah Tamayo y Adrián Rubio continúan sitiados, y Denis Solís González sigue en prisión, es difícil esconder la alegría por la liberación de Luisma, su regreso a casa en San Isidro y la liberación de Silverio Portal Contreras”, agregó.

Anamely Ramos, por su parte, también reaccionó al cumpleaños del artista y la alegría que les produjo a ella y Omara que pasara a verlas, junto al periodista Carlos Manuel Álvarez, a pesar de todavía ser vigiladas por la policía política.

“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Nunca me he sentido más complacida con esta máxima. Como no podemos salir por la vigilancia ilegal y absurda que todavía tenemos, día y noche, Luis y Carlos vinieron a vernos. Gran alegría! Tú cumpleaños 33 no podía llegar en mejor momento. Y detrás, custodiando, el Sagrado Corazón de Jesús”, escribió la curadora de arte.

Omara Ruiz Urquiola también utilizó Facebook para felicitar a Luis Manuel Otero Alcántara. “Felicidades fiera humana”, escribió.

Luis Manuel estuvo en el hospital Manuel Fajardo en contra de su voluntad desde el pasado viernes 27 de noviembre, a donde fue conducido luego de que fuerzas represivas del régimen los sacaran a golpes, a él y a los otros 13 huelguistas, de Damas 955, donde se encontraban atrincherados desde el 18 de noviembre exigiendo la liberación de Denis Solís.

Este martes, en una entrevista exclusiva para CubaNet, Otero Alcántara dijo después de su liberación que “las tres personas con las que he conversado me han dicho que hay una energía de cambio. Estamos conectados, yo lo sentía desde antes de la huelga de hambre, siempre he sido muy optimista, y creo que sí se puede, ojalá y este suceso sea el lapidario, y ojalá y empecemos un 2021 con un país libre y democrático”.

