MIAMI, Estados Unidos.- Luis Eligio, activista cubano e integrante de Omni Zona Franca, habló esta semana con CubaNet sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, y denunció que hace más de 13 días, desde que anunciara que entraría en huelga de hambre, nadie tiene noticias suyas.

“Hace 13 días Luis Manuel hizo su última llama en la que declaró que entraría en huelga de hambre y de sed por su libertad, por la de todos los presos políticos y por la de Cuba”, dijo. “Desgraciadamente desde entonces no tenemos noticias de su estado dentro de la cárcel, creemos en su palabra y creemos en su valor, en su actitud y en sus coordenadas, cuando él dice ‘estoy en huelga de hambre’ es porque lo está. Pero el régimen juega con el absoluto silencio, no permite visitas y no permite comunicación alguna, aunque no sea directamente con Luis Manuel”, expresó este lunes.

Para Eligio para hacer lo que hace Otero Alcántara “hay que tener un estado espiritual y un estado de convicción muy grande, y eso es lo único q atemoriza al régimen. Cuando la persona esta decidida ellos no saben qué hacer”, explicó.

Asimismo, advirtió, el gobierno de La Habana se beneficia actualmente de la situación política en el mundo, “donde EE.UU. y las principales potencias están mirando hacia otro lado y otros conflictos”.

También, señaló, el régimen “está jugando con todas las veces que Luis Manuel ha entrado en huelga de hambre, y está jugando con el desgaste que hay en el exilio, y digo el exilio porque, realmente, cuando los acuartelados de San Isidro y cuando las manifestaciones del 11 de julio, el exilio fue el gran abanderado en su apoyo hacia el interior de Cuba. Pero el régimen sabe que hay un agotamiento”.

Para Luis Eligio la constancia de Luis Manuel es admirable, “en enero, que es un mes muerto tradicionalmente en las instituciones y en todos lados, Luis Manuel está plantado de esta manera tan peligrosa para su vida”.

La mejor manera de ayudar en la causa de Luis Manuel, asegura Luis Eligio, “es creando, los artistas tenemos que hacer obras de arte, los poetas tenemos que escribir, los activistas tenemos que convocar, aunque a esa convocatoria solo asistan una o 15 personas, los medios de comunicación independientes tienen que apoyar las convocatorias. Y hay que conectar con personalidades de todas las latitudes, y decirles lo que está pasando en Cuba”.

“Luis Manuel es solo la punta del iceberg, y él sabe que con sus acciones está visibilizando lo que pasa con todos los presos políticos en la isla. Y para ello pone en riesgo su propia vida, todo por el gran preso político, que es el pueblo cubano”, sentenció.

